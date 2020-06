VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Potvrdí sa budúci týždeň pranostika o Medardovej kvapke?

V pondelok 8. júna má meniny Medard, s čím sa spája známa pranostika Medardova kvapka štyridsať dní kvapká.





„V našich klimatických podmienkach sa v tomto období vyskytuje počasie, ktoré sa vyznačuje prenosom vlhkých vzduchových hmôt od západu na východ, teda z Atlantického oceánu do vnútrozemia Európy. Má to svoju logiku, pretože by sa v tomto čase mali prejaviť rozdiely v tom, ako rýchlo sa zohrieva pevnina a oceán,“ povedal pre Teraz.sk klimatológ Pavol Faško zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ).Je totiž známe, že sa začiatkom leta rýchlejšie zohrieva kontinent, zatiaľ čo Atlantický oceán má väčšiu „zotrvačnosť“ a tak jeho teplota rastie pomalšie. Vďaka tejto nerovnosti zvyklo napríklad ešte pred 40 rokmi v našich končinách prevládať začiatkom leta skôr oblačné počasie so zrážkami.„Táto schéma však už dnes neplatí. Vyskytujú sa situácie, ktoré majú s takýmto rozložením tlakových útvarov máločo spoločné. V čase ´medardovského´ počasia sa síce vyskytnú zrážky, ale nebudú mať pôvod v Atlantickom oceáne – budú sa vytvárať v priestore teplotného rozhrania oddeľujúceho chladnejší vzduch v západnej Európe od teplého vzduchu na juhu a východe kontinentu,“ vysvetlil Pavol Faško.Takáto cirkulácia vzduchu ovplyvní počasie cez víkend i začiatkom budúceho týždňa. Môže sa ešte zvýrazniť, pretože čoraz teplejší vzduch na Blízkom východe a vo východnom Stredomorí bude mať tendenciu prenikať na sever.„Objavia sa búrky, ktorých dosiaľ až tak veľa nebolo. Bude pribúdať ich početnosť, ale aj intenzita – môžu byť výraznejšie,“ doplnil Faško. „Preto síce môžeme čakať počasie so zrážkami, ale s Medardom by som ho nespájal.“Z meteorologického hľadiska je „vinníkom“ známa Azorská tlaková výš, ktorá leží severnejšie než obvykle a neumožňuje tak prenos chladnejšieho vzduchu z Atlantiku nad pevninu, ako to bývalo počas Medarda v minulosti. Vlhký vzduch teraz môže prichádzať z oblasti Čierneho mora. „V istom zmysle je to celkom naopak, ako kedysi,“ dodal Faško.Podľa neho všeobecne prenos vzduchových hmôt od západu na východ je v poslednom období slabší, čo sa prejavuje aj tento rok. Uplatňuje sa tzv. meridionálna zložka prúdenia – teda častejšie prúdi chladnejší vzduch od severu alebo teplejší od juhu.Počasie s prehánkami by malo – aspoň čiastočne – prispieť k vyrovnaniu deficitu zrážok, ktorý trvá už od začiatku druhej dekády marca. „Zdá sa, že zrážok je dosť, ale pravidelnejšie začalo pršať až od 23. mája,“ povedal Pavol Faško. „Od 23. mája do 4. júna na viacerých meteorologických staniciach však nezaznamenali ani také množstvo zrážok, aké by zodpovedalo tomuto časovému úseku.“Napríklad v Prievidzi spadlo 18 mm zrážok oproti priemernej hodnote 31 mm. V Dudinciach zaznamenali 25 mm (priemer je 28 mm). V Hurbanove spadlo 31 mm zrážok, teda o čosi viac oproti priemeru z týchto dní, ktorý predstavuje 26 mm.„Napriek tomu to nerieši deficit zrážok z predošlých týždňov. V Hurbanove od 11. marca do 4. júna zaznamenali 48 mm zrážok, no stále chýba 79 mm. V Rimavskej Sobote spadlo 61 mm, no deficit je tam až 106 mm. V Košiciach napršalo 67 mm a pretrváva deficit 78 mm. Zrážky pomohli najmä rastlinám s plytkým koreňovým systémom, no v hlbších vrstvách pôdy ostáva sucho. Navyše pri intenzívnom slnečnom žiarení v čase letného slnovratu sa veľa vody z vyšších vrstiev pôdy vyparuje,“ objasnil Pavol Faško. Ako dodal, zrážky v ďalších dňoch sú istým prísľubom a potešiť by mohli aj hubárov, hoci pri pobyte v prírode si treba dať pozor na možnosť búrok.Letné horúčavy s „tridsiatkami“ zatiaľ vo výhľade nie sú. Dokonca aj letných dní s teplotou 25 stupňov a vyššie bolo u nás doteraz pomerne málo – v Kuchyni a v Bratislave na letisku ich bolo osem, na bratislavskej Kolibe a v Mlynskej doline iba štyri. V Dudinciach bolo 8 letných dní, v Žiharci 11, v Hurbanove 9. Na severe a východe je to ešte menej – v Prešove iba jeden a v Košiciach dva. Na niektorých miestach Oravy teplota vzduchu tento rok ešte nedosiahla 25 stupňov.„Pre súčasné počasie je typické, že keď vyjde slnko, pocítime teplo, no keď sa skryje za oblak a zafúka vietor, je na pocit chladno, pretože prostredie ešte nie je prehriate,“ dodal Pavol Faško zo SHMÚ.

SOBOTA 6.6.2020

Prevažne polooblačno.

Minimálna teplota: 12/7 °C

Maximálna teplota: 20/25 °C

Vietor: J, 10-25 km/h



NEDEĽA 7.6.2020

Premenlivá oblačnosť, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: S, 10-25 km/h



PONDELOK 8.6.2020

Oblačno, na väčšine územia prehánky.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 18/23 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



UTOROK 9.6.2020

Oblačno, na mnohých miestach prehánky.

Minimálna teplota: 13/8 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



STREDA 10.6.2020

Prevažne polooblačno, na východe prehánky.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 19/24 °C

Vietor: SZ, 10-20 km/h



ŠTVRTOK 11.6.2020

Oblačno.

Minimálna teplota: 14/9 °C

Maximálna teplota: 20/25 °C

Vietor: SV, 10-20 km/h



PIATOK 12.6.2020

Polooblačno až oblačno, prehánky.

Minimálna teplota: 16/11 °C

Maximálna teplota: 22/27 °C

Vietor: JV, 10-20 km/h