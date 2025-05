Video: „Čo mám teraz robiť?“ pýta sa Celeste v novej skladbe

Počas nich zažila obdobia obrovského úspechu na Slovensku aj v Spojených štátoch amerických, bola predmetom mnohých článkov, v ktorých sa písalo nielen o jej hudbe, ale aj súkromnom živote. Aktívne hovorí o dôležitosti duševného zdravia, a to nielen v súvislosti s vyhodením, s ktorým má svoje vlastné skúsenosti. Jej nová skladba What Do I Do Now je o tom, ako sa môže znovuzrodiť Fénix.

Po energickej skladbe Pretty Girls, ktorým na jeseň minulého roka poukázala Celeste na význam komunikácie s tínedžermi o duševnej pohode, a marcovom coveri perzskej balady Soltane Ghalbha, prichádza speváčka s novou skladbou. Tá skrýva opäť hlbší význam. „Išla mi hlavou otázka: ‚Čo mám teraz sakra robiť? Vďaka pár ľuďom, ktorí vo mňa verili, keď som sama sebe najmenej verila, som pochopila, že hudbu mám robiť s láskou. Nie preto, aby som bola najúspešnejšia, ale aby mala zmysel,“ povedala o vzniku skladby What Do I Do Now. Na hudbe sa opäť podieľal dlhoročný spolupracovník Matěj Vávra.

Videoklip k What Do I Do Now sa nakrúcal v polovici apríla vo viacerých lokáciách v Bratislave. V záberoch, ktoré majú v niektorých momentoch hororový či klaustrofobický nádych, kamera sleduje Celeste, ktorá blúdi, uteká a hľadá, až kým postupne znovuobjaví svoju vnútornú istotu zobrazenú vizuálnou metaforou – nasvieteným koncertným priestorom s kapelou King Shaolin. Režisérovi Michalovi Nemtudovi sa podarilo zachytiť radosť a spokojnosť, teda emócie, ktorými speváčka doslova žiari v tomto období.

Celeste Buckingham – What Do I Do Now:

„Celeste je pre mňa jedna z najlepších speváčok, aké tu máme aj čo sa týka performance,“ povedal režisér videoklipu Michal Nemtuda. Pri tvorbe videoklipu ho inšpirovala jej emócia. „Spolupráca s ňou je vždy vynikajúca. Stačí jej veľmi málo povedať, aby vedela, čo má robiť. Vyniká nielen v speve, ale aj v tom, ako to vie podať vo videoklipe,“ dodal.

Nový singel zároveň dal aj názov jej debutovej knihe What Do I Do Now alebo Playlist môjho života. Tá vyjde 21. mája 2025 vo vydavateľstve IKAR a predobjednať si ju je možné na stránkach martinus.sk. Celeste Buckingham knihu predstaví verejnosti o deň neskôr v kníhkupectve Martinus v Bratislave.

Celeste Buckingham začala pociťovať syndróm vyhorenia približne v roku 2018, keď mala za sebou takmer desať rokov nepretržitého koncertovania. V rozhovoroch neraz priznala, že trvalo niekoľko rokov, kým si uvedomila, že potrebuje pomoc. Po presťahovaní sa na Madeiru a vďaka práci na sebe našla opäť radosť z hudby – výsledkom sú ostatné single, album Life, dve perzské skladby ako aj čerstvá novinka What Do I Do Now.