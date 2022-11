Video: Hossa ôsmym hráčom Blackhawks s vyveseným dresom: Obrovská pocta

Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa stal ôsmym hráčom Chicaga Blackhawks, ktorému vyvesili dres v United Center. Jeho osemdesiatjednotku umiestnili na čestné miesto pred nočným zápasom s Pittsburghom Penguins (3:5) v prítomnosti rodiny a bývalých spoluhráčov z klubu. S Chicagom získal tri Stanleyho poháre v rokoch 2010, 2013 a 2015.





"Pozdravujem fanúšikov Blackhawks po celom svete. Je veľká pocta byť tu a zdieľať tento moment s vami všetkými," uviedol Hossa v príhovore počas slávnostného ceremoniálu, ktorý klub promoval pod názvom "Only One 81". Pripojili sa k nemu aj manželka s tromi dcérami, rodičia a brat Marcel. Z bývalých spoluhráčov nechýbali Duncan Keith, Jonathan Toews, Patrick Kane či krajan Michal Handzuš.Pred Hossom sa tejto pocty v Chicagu dostalo len brankárom Glennovi Hallovi a Tonymu Espositovi, obrancom Pierrovi Pilotemu, Keithovi Magnusonovi a útočníkom Bobbymu Hullovi, Denisovi Savardovi a Stanovi Mikitovi. Hold mu vzdal aj súčasný kouč tímu Luke Richardson, ktorý Hossu síce netrénoval, no stretol sa s ním v 25 zápasoch na ľade. "Keď išiel v prečíslení na bránku a bol kúsok pred vami, nemohli ste ho zastaviť. Vtedy sme síce mohli krosčekovať, ale jemu to veľmi nevadilo," zaspomínal si Richardson, ktorý pôsobil vo Philadelphii či Columbuse.

Pocta prišla rok po uvedení do hokejovej Siene slávy v Toronte. "O zisku Stanleyho pohára som sníval od chvíle, keď ma draftovali. Tak, ako všetci hráči," povedal bývalý útočník, ktorý strávil s Blackhawks značnú časť svojej kariéry. "Po tom, ako som prehral s Pittsburghom a Detoritom dve finále play off po sebe, chvíľu som si myslel, že je to mnou. Naučil som sa však, že sa môžete spamätať z hocičoho. Všetko je to vo vašej hlave," dodal Hossa, ktorý pôsobil aj v Ottawe, Atlante, Pittsburghu a Detroite. V najvyššej slovenskej súťaži obliekal dres Dukly Trenčín s ktorou získal titul v sezóne 1996/97. Za Chicago odohral dokopy 534 zápasov základnej časti, v ktorých nastrieľal 186 gólov a nazbieral 229 asistencií, v play off pridal v 107 dueloch 73 bodov (21+52). Kariéru ukončil v roku 2017 pre kožné problémy spôsobené alergiou na výstroj.