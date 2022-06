Video: Katarína Knechtová predstavuje novinku Verím

Speváčka a skladateľka Katarína Knechtová predstavuje novinku Verím. Hudbu zložila sama speváčka, text napísal Vlado Krausz. Prešovčanka s ňou prichádza po roku od vydania tanečnej skladby Rezonancia.





"Pieseň vznikala dlhší čas, dá sa povedať že počas covidového obdobia, úplne som ju dokončila, respektíve som mala pocit že je hotová, práve keď sa začala vojna na Ukrajine. Vtedy som aj rozmýšľala nad námetom pre text, o čom by tá pieseň mohla byť. Ja som sa naozaj dostala na dno svojich psychických síl vzhľadom na túto situáciu. Tak som si povedala, že jediná vec, ktorá ma môže zachrániť, je mať stále nádej na lepšie dni, že toto nie je koniec sveta a my musíme žiť ďalej. Tú tému som nevedela sama takto uchopiť, ako o nej hovorím, tak som oslovila Vlada Krausza. Ten mi to napísal tak, ako to vie len on," povedala o novej skladbe pre TASR speváčka.Niekoľko dní strávila v štúdiu a výsledkom sú už hotové aj niektoré nahrávky. "Stále je to o hľadaní cesty. Zaujímavé na koncepte skladania je teraz to, že väčšinou sú to balady, ktoré však potom premením na tanečné pesničky. To ma naučil práve Christian Eigner (bubeník koncertnej zostavy skupiny Depeche Mode), keď som s ním spolupracovala, že balady sú vždy najlepšie tanečné veci. To bola jeho teória a ja ju teraz uplatňujem v praxi. Z tých piesní mám väčšinou už aj klavírne baladické verzie, ktoré práve v súvislosti so skladbou Verím chcem ponúknuť svojim fanúšikom na jeseň ako bonus," dodala pre TASR Knechtová.Speváčka, skladateľka, textárka, gitaristka aj klaviristka Katarína Knechtová začínala spevácku dráhu v roku 1996 so skupinou IMT Smile. V auguste 1997 založila skupinu Peha. Od júla 2008 je na sólovej dráhe. V decembri 2008 vydala debutový sólový album s názvom Zodiak. V októbri 2020 vydala zatiaľ ostatný album Svety, z neho je aj duet Takí sme a Adamom Ďuricom.