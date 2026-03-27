Piatok 27.3.2026
Meniny má Alena
27. marca 2026
Kto ovládne strednú triedu smartfónov na jar 2026?
S príchodom jari a novým produktovým cyklom v segmente strednej triedy sa pozornosť sústreďuje na priamy súboj očakávaných noviniek. Jedným z najsledovanejších duelov sezóny je porovnanie nového modelu HONOR 600 Lite a konkurenčného Samsungu Galaxy A37.
Obidva smartfóny cielia na identický segment 5G zariadení strednej triedy a na trh prichádzajú v rovnakom čase. HONOR 600 Lite však už pri prvom pohľade na parametre útočí silnejšou výbavou v podobnej cenovej hladine, kde ponúka kombináciu 8 GB RAM
Obidva smartfóny cielia na identický segment 5G zariadení strednej triedy a na trh prichádzajú v rovnakom čase. HONOR 600 Lite však už pri prvom pohľade na parametre útočí silnejšou výbavou v podobnej cenovej hladine, kde ponúka kombináciu 8 GB RAM a 256 GB úložiska, zatiaľ čo Galaxy A37 prichádza v konfigurácii 6 GB RAM a 128 GB úložiska.
Širšie využitie umelej inteligencie
Kľúčovým rozdielom je rozsah a hĺbka integrácie AI funkcií. V prípade HONOR 600 Lite je AI prítomná naprieč celým systémom – od správy napájania cez optimalizáciu displeja až po spracovanie obrazu. Zariadenie využíva pokročilé algoritmy na rozpoznávanie scén, ladenie HDR a inteligentnú úpravu spotreby batérie podľa zvykov používateľa.
HONOR 600 Lite navyše prináša nástroje on-device AI známe z vlajkovej série Magic. Používatelia tak majú v strednej triede k dispozícii funkcie ako AI Zmizík na odstraňovanie neželaných objektov, AI Rozšírenie obrázku, Yoyo spomienky pre organizáciu fotografií, AI titulky, možnosť okamžitého vyhľadávania a AI Vylepšenie čistoty obrazu. Galaxy A37 sa sústredí skôr na vybrané aplikácie a nástroje galérie, zatiaľ čo HONOR ponúka komplexnejšiu vrstvu AI integrovanú do každodenného používania.
Kovový rám verzus plast
Odlišný prístup zvolili výrobcovia aj pri konštrukcii. HONOR 600 Lite vsádza na prémiové materiály v podobe kovového rámu v kombinácii so zadným krytom upraveným technológiou cold-carved. Táto unibody štruktúra je v danom segmente výnimočná, zvyšuje tuhosť zariadenia a zlepšuje pocit v dlani pri zachovaní hrúbky len 7,34 mm a hmotnosti okolo 180 g. Odolnosť potvrdzuje certifikácia IP66 a úspešné testy SGS na pád z výšky 1,8 metra. Galaxy A37 pokračuje v tradícii plastového rámu a hoci ponúka vyššiu ochranu proti ponoreniu (IP68), nekladie taký dôraz na mechanickú robustnosť pri pádoch.
Fotoaparát s vysokým rozlíšením a hardvérové tlačidlo
V oblasti fotografie HONOR 600 Lite dominuje 108 Mpx hlavným snímačom (1/1.67"), ktorý dopĺňa 5 Mpx ultraširokouhlý objektív a 16 Mpx predná kamera s jemným prisvietením. Unikátnym prvkom je fyzické tlačidlo fotoaparátu, ktoré umožňuje okamžité spustenie a expozíciu, čo pripomína prácu s klasickým fotoaparátom. Galaxy A37 disponuje 50 Mpx hlavným snímačom s OIS. Väčší senzor HONORu v spojení s AI prináša merateľné výhody v zachytení detailov a dynamickom rozsahu.
Rekordná batéria a špičkový displej
Kapacita batérie je ďalšou disciplínou, kde HONOR 600 Lite preberá vedenie. Integrovaný 6520 mAh akumulátor sľubuje výdrž až 2,5 dňa pri bežnom používaní, čo je o 30 % viac než v prípade 5000 mAh batérie v Galaxy A37. Obidva modely podporujú 45 W nabíjanie, no väčšia kapacita HONORu je jasným argumentom pre aktívnych používateľov.
Rozdiely nájdeme aj pri displejoch. HONOR 600 Lite využíva 6,6-palcový plochý OLED panel s 1,5K rozlíšením (1200 x 2600 px) a jasom až 2000 nitov. O ochranu zraku sa stará nadštandardné 3840 Hz PWM stmievanie. Galaxy A37 ponúka o niečo väčší 6,7-palcový displej, avšak s nižším FHD rozlíšením (1080 x 2340 px).
HONOR 600 Lite je poháňaný platformou MediaTek 7100 Elite, ktorá v kombinácii s vlastnou softvérovou optimalizáciou zabezpečuje dlhodobú plynulosť systému a konkurencieschopný výkon voči platforme Exynos 1480 v modeli Galaxy A37.
Cenové porovnanie
Rozhodujúcim faktorom pri výbere smartfónu býva popri výbave aj obstarávacia cena. Pri priamom porovnaní identických pamäťových konfigurácií s 8 GB RAM a 256 GB úložiskom sa ukazuje objektívny rozdiel. Kým odporúčaná maloobchodná cena modelu HONOR 600 Lite je na slovenskom trhu stanovená na 399 eur (do konca marca u operátora O2 len za 300 eur).
Konkurenčný Samsung Galaxy A37 v rovnakej pamäťovej verzii štartuje na oficiálnej sume 529 eur. Z pohľadu koncového zákazníka tak HONOR prináša nielen pokročilejšiu konštrukciu a širšie využitie AI funkcií, ale aj podstatne dostupnejšiu cenovku, čím potvrdzuje svoju mimoriadne silnú pozíciu v strednej triede.
