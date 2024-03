Video: Peter Cmorik oslavuje 44 rokov retrospektívnou piesňou To boli časy

Prvá lastovička Nič sa nezmení je na svete a po nej si na svoje 44.narodeniny nadelil nový song To boli časy.

“44 je už celkom číslo, ktoré mi dáva právo trochu obzrieť sa späť a zaspomínať. “ hovorí zasnene Cmoro.

“To boli časy” sa vracia do stredoškolských rokov, plných ideálov, snov, radosti, nadšenia, či prvých ozajstných lások.

“Táto pieseň je na svete uz nejaký čas, no nevedel som jej nájsť ten správny hudobný šat, ktorý by podporil text v tom pocite tej jemnej melanchólie.” tvrdí spevák, ktorý si hudbu aj text písal sám.

Nakoniec to znie ako také spomínanie a v spomienkach cestovanie časom, čo preniesol autor videa Feri Gažík do cesty autom do mesta, kde Peter žil odmalička až do dospelosti, do Veľkého Krtíša.

“Toto video sa stalo pre mňa veľmi osobným, pretože som chcel, aby bolo čo najautentickejšie a tak som napísal do četu stretávky z gympla, či by niekto nemal čas a nebol ochotný sa mihnúť vo videu…skončilo to stretávkou, kde sa stretla hádam polka našej triedy, čo je pri tom, že väčšina spolužiakov už nebýva v Krtíši krásna účasť. Dokonca prišiel aj náš triedny zo Zvolena. Bol som z toho úplne dojatý”.- hovorí Peter.

Peter by piesňou chcel vyvolať u ľudí pocit návratu do spomienok z tínedžerských čias, pretože tam sa rodili trvalé priateľstvá a začínal ten “naozajstný” dospelácky život.