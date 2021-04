Peter Cmorik predstavuje novú letnú pesničku „Na ceste”

Po akustickej prírodnej piesni Lipy je to ďalší singel z ich dielne.

Na ceste je súčastná, vzletná pieseň, ktorá má zaujímavý príbeh vzniku.

Pesničku mu totiž zlozil Martin Harich, ktorý je aj Petrov dobrý kamarát.

“Martin je samozrejme velmi nadaný a pracovitý hudobník a po spolupráci na spoločnom duete Oh my bro, ktorú sme vydali v roku 2015 mi často hovoril, že by mi chcel napísať pieseň.”



Prešlo pár rokov a Martin, ktorý mal ako chlapec v detskej izbe na stene Petrov plagát, a jednu z prvých piesní , ktoré vedel bol Petrov Dážď, poslal demo piesne Na ceste. Petrovi aj kapele sa hneď zapáčila. Dali ju do rúk skúseným producentom z LittleBeat studios, s ktorými už spolupracovali na skladbe Dva prúdy riek a ktorí vedia vytvoriť ten najlepší súčasný sound.



“Pieseň Na ceste je príjemná, vzletná ako stvorená do dobrého počasia” teší sa z novinky Cmorik, ktorý sa už nevie dočkať letných teplých dní, ktoré su bude užívať so svojimi dvojičkami a manželkou huslistkou Danielou Lovlin.



“A najviac si želám, aby sme už naozaj boli Na ceste na koncerty za našimi fanúšimi” dodáva nedočkavo.

Pesnička bude odpremierovaná 26.04.2021 o 16:15