Video: Vlhová po 1. kole obrovského slalomu desiata. Lara Gutová-Behramiová naschvál vypadla

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole nedeľného obrovského slalomu Svetového pohára na desiatej priečke. Na finálovom podujatí vo švajčiarskom Lenzerheide zaostávala o 1,83 sekundy za vedúcou Američankou Mikaelou Shiffrinovou, ktorá mala náskok 10 stotín pred Slovinkou Metou Hrovatovou i Taliankou Martou Bassinovou.



Vlhovej s číslom 4 v úvodnej strmine vyhovoval agresívny a silový štýl a na úvodnom medzičase v porovnaní so Shiffrinovou viedla, spravila však chybu v nájazde do roviny a strata rýchlosti sa premietla do výsledného manka. Už istá držiteľka veľkého glóbusu štartovala aj v 31. pretekoch SP, čím sa stala jedinou lyžiarkou v tejto sezóne, ktorá absolvovala všetky súťaže v kalendári. "Bola som unavená, nemohla som zaspať, emócie sú stále veľké. Už to zo mňa opadlo, dnes už vôbec nevládzem. Snažím sa zo seba dávať maximum, ale úprimne, už vôbec nevládzem. Telo povedalo stop, už bojujem sama so sebou, ešte pôjdem jednu jazdu, posledné kolo v tejto sezóne," povedala 25-ročná Slovenka pre RTVS.



Shiffrinová si vrchnú strmú pasáž postrážila a svoju jazdu vygradovala v otvorenejšej rytmickej časti. Podobným prístupom s ňou do 2. kola (12.00 h) držali krok majiteľka malého glóbusu za túto disciplínu Bassinová a Hrovatová. Pod sekundu sa zmestili ešte Novozélanďanka Alice Robinsonová (+0,77 s) a Švajčiarka Michelle Gisinová (+0,81 s). Jej krajanka Lara Gutová-Behramiová, ktorá v sobotu definitívne prišla o možnosť zabojovať o celkové prvenstvo vo SP, nedokončila prvé kolo za zvláštnych okolností, keď svoju jazdu vypustila už za druhou bránkou. Podľa portálu laola1.at povedala svojmu trénerovi, že zle vyhodnotila nájazd do bránky, a preto zastavila. Odmietla poskytnúť rozhovory a okamžite opustila cieľové priestory.

„Zaspávalo sa mi dobre, bola som aj celkom unavená. Ale potom som sa v noci zobudila a nemohla zaspať. Emócie sú veľké a stále sú.

Už to všetko zo mňa včera opadlo, dnes už vôbec nevládzem. Snažím sa dávať zo seba maximum. Úprimne, už naozaj nevládzem, bojujem sama so sebou, aby som vôbec prišla do cieľa. Chcela by som bojovať, ale moje telo povedalo stop. Už len poslednú jazdu. Potom nastane veľký oddych.“

