Vlhová zlatá v slalome: Bez tímu by som to nedokázala

Dvadsaťšesťročná Vlhová získala pre Slovensko historický cenný kov v alpskom lyžovaní pod piatimi kruhmi a prvú medailu na ZOH 2022. "Ťažko povedať, čo momentálne prežívam. Miešajú sa vo mne rôzne emócie, je ťažké opísať to. Po prvom kole to bolo veľmi náročné, samozrejme, najmä ja od seba som očakávala lepší výkon. Snažili sme sa to hodiť za hlavu. Som naozaj šťastná, že všetci členovia môjho tímu mi verili. Bez nich by som to nedokázala. Opakovali, že som silná a že dokážem aj nemožné. Vďaka nim som sa dokázala stať olympijskou víťazkou," povedala Vlhová v prvej televíznej reakcii na RTVS.

Po titule majsterky sveta v obrovskom slalome v roku 2019 sa dočkala triumfu na ďalšom vrcholnom podujatí a rozšírila svoju zbierku obdivuhodných úspechov, v ktorej je aj veľký glóbus za celkové prvenstvo vo Svetovom pohári (2021). V pretekoch prestížneho seriálu má na konte 25 víťazstiev a tri sezónne trofeje za slalom (2020, 2022) a paralelné disciplíny (2020). Na svetových šampionátoch má (vrátane tímovej súťaže) bilanciu 1-4-1. Zažíva tretiu olympijskú účasť, v slalome skončila v Soči 2014 na devätnástej a v Pjongčangu 2018 na trinástej priečke. V ére samostatnosti SR sa o medaily na ZOH pred ňou postarali iba biatlonistka Anastasia Kuzminová (bilancia 3-3-0), snoubordista Radoslav Židek (0-1-0) a biatlonista Pavol Hurajt (0-0-1). Vlhová výrazne zlepšila najlepšie výsledky Slovákov v alpskom lyžovaní v histórii ZOH. Doteraz najvyššie v špeciálnych disciplínach bola Jana Gantnerová-Šoltýsová v zjazde v Sarajeve 1984, v ére samostatnosti skončil Adam Žampa šiesty v slalome v roku 2014. V kombinácii obsadili piatu priečku Peter Jurko (1988), Adam Žampa (2014) aj Vlhová (2018).