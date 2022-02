ZOH 2022: Vlhová je po prvom kole 13., na čele Hectorová, vypadla Shiffrinová

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová figurovala po 1. kole pondelňajšieho obrovského slalomu na ZOH v Pekingu na trinástej priečke. Za vedúcou Švédkou Sarou Hectorovou zaostávala o 1,78 sekundy. Na druhej a tretej pozícii boli Rakúšanka Katharina Truppeová (+0,30) a Talianka Federica Brignoneová (+0,42). Preteky nedokončili obhajkyňa titulu Mikaela Shiffrinová z USA ani talianska spolufavoritka Marta Bassinová. Ďalšia slovenská reprezentantka Rebeka Jančová prišla do cieľa s 9-sekundovým mankom a patrila jej 48. priečka.

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas 1. kola obrovského slalomu v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022.

Foto: TASR - Martin Baumann

Dvadsaťšesťročná Vlhová otvorila úvodnú súťaž alpských lyžiarok na ZOH 2022 so štartovým číslom 1. Na zjazdovku "Ľadová rieka" v horskom stredisku Jen-čching sa od prvých bránok vrhla so svojou typickou agresivitou, no na rytmicky postavenej trati mala menšie problémy na dvoch miestach. Musela korigovať smer a hoci opticky jej to až tak neuškodilo, časy niektorých súperiek ukázali, že do výsledkovej listiny prvého kola sa chyby premietli pomerne výrazne. Rovnako rýchla bola Rakúšanka Katharina Liensbergerová. "Nebola to úplne ideálna jazda, trošku som chybila a nemala som ani dobrý pocit. Zatiaľ je to takto, všetko je otvorené, uvidíme v druhom kole (7.30 SEČ). Tesne pred poslednou pasážou do strminy som urobila chybu a stratila som rýchlosť. Ani od štartu to však nebolo ideálne. V druhom kole to je buď-alebo, tu sa berú len medaily, pôjdem naplno a uvidíme, ako to dopadne," povedala Vlhová pre RTVS. Zažíva svoju tretiu olympijskú účasť, v obrovskom slalome skončila v Soči 2014 na 24. pozícii a pred štyrmi rokmi v Pjongčangu bola trinásta.

Na snímke talianska lyžiarka Federica Brignoneová počas 1. kola obrovského slalomu v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022.

Foto: TASR - Martin Baumann

Omnoho lepšie možnosti trate využila Brignoneová, ale ani jej čistá jazda nestačila na Hectorovú. Výsledky v tejto sezóne Svetového pohára z nej robili najväčšiu adeptku na zlato, zvíťazila už v troch súťažiach a vedie aj hodnotenie disciplíny. Tieto predpoklady začala napĺňať aj na vrcholnom podujatí, keď dravou a zároveň bezchybnou jazdou odstavila väčšinu konkurencie. Ako-tak sa k nej priblížili iba Truppeová a Brignoneová, okrem nich mala menšie než sekundové manko už len Slovinka Meta Hrovatová na priebežnej štvrtej priečke. Veľkým rozčarovaním sa preteky skončili pre obhajkyňu zlata Shiffrinovú, ktorá už v najvrchnejšom úseku nezahranila, šmykla sa po boku a nezmestila sa do nasledujúcej bránky. Bassinová spadla ešte skôr. "Deň sa skončil predtým, ako sa vôbec začal. Je to veľké sklamanie, ale nebudem plakať, to by bolo iba mrhanie energie. Ako ste mohli vidieť, deje sa čokoľvek a deje sa to naozaj, naozaj rýchlo," citovala agentúra AP Shiffrinovú, ktorá išla krátko po vypadnutí trénovať na stredajší slalom.

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje po vypadnutí v 1. kole obrovského slalomu v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022.

Foto: TASR/AP



Osemnásťročná Jančová sa na svoj debut pod piatimi kruhmi vydala s číslom 57. S veľkým odstupom 9,00 s sa zaradila do piatej desiatky poradia 1. kola, ktoré dokončilo 61 z 80 štartujúcich.

Na olympiáde odložili štart 2. kola obrovského slalomu žien o 15 minút neskôr. Lyžiarky vrátane Petry Vlhovej tak budú súťažiť od 7.45 h. Slovenka obsadila v úvodnom kole 13. miesto, Američanka Mikaela Shiffrinová ho nedokončila.

Na snímke americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová reaguje po vypadnutí v 1. kole obrovského slalomu v centre alpského lyžovania v Jen-čchingu počas XXIV. zimných olympijských hier 2022 v Pekingu v pondelok 7. februára 2022.

Foto: TASR/AP