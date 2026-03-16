|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 16.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Boleslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. marca 2026
Let’s Dance 2026: V druhom kole 11. série tanečnej šou Let's Dance vypadli Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim
Veľkolepú tanečnú šou nečakane opúšťa tento pár!
Zdieľať
Druhé kolo 11. série Let's Dance sa skončilo prekvapivým výsledkom. Veľkolepú tanečnú šou totiž opúšťa Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim. Kým v prvom kole získali 30 bodov, v tom druhom iba 22. Negatívny výsledok a vyradenie moderátorku športového spravodajstva vôbec nehnevalo, naopak slzy v očiach mal Juraj Mokrý, ktorý sa tiež ocitol v ohrození.
„Let’s Dance je značka, ktorá si za roky vyslúžila výnimočné postavenie. Tento ročník vnímame ako oslavu všetkého, čo ju definuje – talentu, príbehov a osobností, ktoré ju tvorili. Antické koloseum bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší a kde o osude bojovníkov rozhodovalo aj publikum. Presne tak funguje aj Let’s Dance,“ hovorí Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza. „Vizuálne sme chceli vytvoriť svet, ktorý bude majestátny a okamžite čitateľný. Bojovník nie je v negatívnom zmysle slova – je symbolom disciplíny, rešpektu a odhodlania. To sú hodnoty, ktoré spájajú tanec aj túto sériu Let’s Dance,“ dodáva.
Kto tancuje v Let' Dance?
- Ján Koleník – Dominika Rošková
- Juraj Mokrý – Natália Glosíková
- Vladimír Kobielsky – Natália Horváthová
- Kristián Baran – Eliška Lenčešová
- Jakub Jablonský – Anna Riebauerová
- Petra Polnišová – Vilém Šír
- Nela Pocisková – Filip Kucman
- Zuzana Porubjaková – Matyáš Adamec
- Gabika Marcinková – Jaroslav Ihring
Jana Hospodárová – Fabio Bellucci
Moderátormi 11. série Let's Dance sú Adam Bardy a Jana Kovalčiková, ktorí si súťaženie v šou v minulosti aj sami vyskúšali.
Správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
Let’s Dance 2025 - Finále: Jubilejnú 10. sériu šou vyhral Kristián Baran a Dominika Rošková (5. 5. 2025)
Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota (28. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec (21. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová (14. 4. 2025)
Let’s Dance 2025: Ako piaty v poradí vypadol pár Juraj Kemka a Natália Glosíková (6. 4. 2025)
Víťazmi Let’s Dance 2024 sa stali Jakub Jablonský a Eliška Lenčešová (5. 5. 2024)
Let’s Dance turné 2024 odhalilo ďalšie mestá: Lístky si môžete kúpiť už teraz - Martin, Nitra, Trenčín, Trnava (5. 5. 2024)
Let´s Dance 2024: Šou tesne pred bránami finále opustila Petra Dubayová s Matyášom Adamcom (29. 4. 2024)
Prvé mestá Let’s Dance turné 2024: Predaj lístkov je spustený (28. 4. 2024)
Let´s Dance 2024: Tanečnú šou v ôsmom kole opustia speváčka Tina a Vilém Šír (22. 4. 2024)
Prečítajte si tiež
Vo veku 96 rokov zomrel nemecký filozof Jürgen Habermas