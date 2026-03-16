Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 16.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Boleslav
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Gala

15. marca 2026

Let’s Dance 2026: V druhom kole 11. série tanečnej šou Let's Dance vypadli Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim


Veľkolepú tanečnú šou nečakane opúšťa tento pár!



Zdieľať
Druhé kolo 11. série Let's Dance sa skončilo prekvapivým výsledkom. Veľkolepú tanečnú šou totiž opúšťa Janka Hospodárová s Fabiom Belluccim. Kým v prvom kole získali 30 bodov, v tom druhom iba 22. Negatívny výsledok a vyradenie moderátorku športového spravodajstva vôbec nehnevalo, naopak slzy v očiach mal Juraj Mokrý, ktorý sa tiež ocitol v ohrození.
 

„Let’s Dance je značka, ktorá si za roky vyslúžila výnimočné postavenie. Tento ročník vnímame ako oslavu všetkého, čo ju definuje – talentu, príbehov a osobností, ktoré ju tvorili. Antické koloseum bolo miesto, kde sa stretávali tí najlepší a kde o osude bojovníkov rozhodovalo aj publikum. Presne tak funguje aj Let’s Dance,“ hovorí Michal Borec, riaditeľ Centra marketingu skupiny Markíza. „Vizuálne sme chceli vytvoriť svet, ktorý bude majestátny a okamžite čitateľný. Bojovník nie je v negatívnom zmysle slova – je symbolom disciplíny, rešpektu a odhodlania. To sú hodnoty, ktoré spájajú tanec aj túto sériu Let’s Dance,“ dodáva.

 

Kto tancuje v Let' Dance?

 


  • Ján Koleník – Dominika Rošková

  • Juraj Mokrý – Natália Glosíková

  • Vladimír Kobielsky – Natália Horváthová

  • Kristián Baran – Eliška Lenčešová

  • Jakub Jablonský – Anna Riebauerová

  • Petra Polnišová – Vilém Šír

  • Nela Pocisková – Filip Kucman

  • Zuzana Porubjaková – Matyáš Adamec

  • Gabika Marcinková – Jaroslav Ihring

  • Jana Hospodárová – Fabio Bellucci


    •  


Moderátormi 11. série Let's Dance sú Adam Bardy a Jana Kovalčiková, ktorí si súťaženie v šou v minulosti aj sami vyskúšali.

Správu budeme aktualizovať


Tagy: Let’s Dance
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Let’s Dance 2025 - Finále: Jubilejnú 10. sériu šou vyhral Kristián Baran a Dominika Rošková (5. 5. 2025)
 Let’s Dance 2025 - Semifinále: Vypadol Peter Sagan s Eliškou Lenčešovou. Rozhodol o tom roztrel a potom porota (28. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: V ôsmom kole vypadla Eva Burešová a Matyáš Adamec (21. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: 7. kolo - vypadol favorizovaný pár Marek Rozkoš a Natália Horváthová (14. 4. 2025)
 Let’s Dance 2025: Ako piaty v poradí vypadol pár Juraj Kemka a Natália Glosíková (6. 4. 2025)
 Víťazmi Let’s Dance 2024 sa stali Jakub Jablonský a Eliška Lenčešová (5. 5. 2024)
 Let’s Dance turné 2024 odhalilo ďalšie mestá: Lístky si môžete kúpiť už teraz - Martin, Nitra, Trenčín, Trnava (5. 5. 2024)
 Let´s Dance 2024: Šou tesne pred bránami finále opustila Petra Dubayová s Matyášom Adamcom (29. 4. 2024)
 Prvé mestá Let’s Dance turné 2024: Predaj lístkov je spustený (28. 4. 2024)
 Let´s Dance 2024: Tanečnú šou v ôsmom kole opustia speváčka Tina a Vilém Šír (22. 4. 2024)



<< predchádzajúci článok
Vo veku 96 rokov zomrel nemecký filozof Jürgen Habermas

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 