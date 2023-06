Vodič Dušan Dedeček z tragickej dopravnej nehody na Zochovej priznal vinu

Vodič Dušan D. z vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova priznal vinu. Senát Mestského súdu Bratislava I vyhlásenie o vine obžalovaného prijal, a preto bude vykonávať len dokazovanie smerujúce k uloženiu trestu, ochranného opatrenia a náhrade škody.



"Som vinný," povedal obžalovaný na štvrtkovom hlavnom pojednávaní. Prokurátor Krajskej prokuratúry v Bratislave na neho podal obžalobu v závere marca pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle. Dušan D. je väzobne stíhaný pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.



Na Mestskom súde Bratislava I sa vo štvrtok začal súdny proces v prípade vlaňajšej tragickej dopravnej nehody na bratislavskej zastávke mestskej hromadnej dopravy Zochova, pri ktorej zomrelo päť ľudí. Vodič osobného automobilu Dušan D. šoféroval pod vplyvom alkoholu. Na hlavnom pojednávaní je prítomný.



Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava podal na Dušana D. obžalobu v závere marca pre obzvlášť závažný zločin všeobecného ohrozenia v nepriamom úmysle.

Dopravná nehoda si 2. októbra 2022 vyžiadala okrem piatich mŕtvych aj niekoľko zranených osôb. Dušan D. je väzobne stíhaný pre dôvodnú obavu z pokračovania v trestnej činnosti.

AKTUALIZÁCIA: 11:50

Prokurátor navrhol Dušanovi Dědečkovi 15 rokov väzenia, ktoré by si mal odpykať v cele s minimálnym stupňom stráženia. Za trestný čin obzvlášť závažného zločinu všeobecného ohrozenia hrozil opitému vodičovi trest 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.

Prokurátor Juraj Chylo zobral do úvahy vyhlásenie o vine obžalovaného, ale aj to, že doposiaľ nebol súdne trestaný. Poľahčujúce okolnosti podľa neho prevažujú nad priťažujúcimi.

Chylo zdôraznil, že podľa neho nekonal Dědeček z nedbanlivosti, pretože to by znamenalo „zachovanie určitej opatrnosti“. Ak by si aj opitý sadol za volant, šoféroval by opatrnejšie. Dědeček však s viac ako dvomi promile šoféroval spôsobom „absolútne nezlučiteľným s jazdou motorového vozidla v centre mesta“.

Dědeček letel zastávkou Zochova 141 metrov a jeho auto zastavilo po 5 a pol sekunde, keď Škodu Superb zastavil strom.

Právnici poškodených nesúhlasia s mimoriadnym znížením trestu pre Dušana Dědečka na 15 rokov väzenia. „Apelujeme na súd, aby uložil trest, ktorý sa nielen bude javiť ako spravodlivý, ale aj spravodlivý bude,“ povedal zástupca jednej z obetí Marko Polakovič.

„Stačilo päť klikov v mobile a päť mladých ľudí mohlo žiť. Stačilo, aby si objednal v ten večer taxík“, vyhlásil v záverečnej reči zasa právny zástupca Peter Stropkai. Zdôraznil, že obete nepoznali Dědečka. Nikdy v živote sa s ním nestretli, no ten napriek tomu „absolútne deštruktívne zasiahol do ich životov.“ Stropkai zastupuje dve rodiny, ktoré prišli pri nehode o dcéru a syna.



Pre trestný čin všeobecného ohrozenia mu hrozí podľa Trestného zákona trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov alebo až doživotie.