Volič poškodil urnu na nepoužité hlasovacie lístky, z volebnej miestnosti ho vyviedla polícia

30.9.2023 (SITA.sk) - Z volebnej miestnosti v Kostoľanoch pod Tribečom v okrese Zlaté Moravce polícia vyviedla jedného z voličov po tom, ako päsťou poškodil urnu na nepoužité hlasovacie lístky.Predsedníčka Okresnej volebnej komisie v Nitre Michaela Griesbachová pre agentúru SITA uviedla, že priebeh volieb nebol pre to prerušený.Volič najskôr podľa nej nechcel odovzdať nepoužité volebné lístky do určenej schránky. Napokon do nej buchol päsťou a čiastočne ju poškodil.Aj keď zostala naďalej funkčná, okrsková komisia ju vymenila za novú. Komisia privolala aj policajnú hliadku, ktorá voliča vyviedla z miestnosti.