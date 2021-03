Volvo končí so spaľovacími motormi. Od roku 2030 chce automobilka vyrábať iba úplne elektrické autá

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2021 - Švédska automobilka Volvo plánuje od roku 2030 vyrábať iba úplne elektrické vozidlá. Firma v utorok uviedla, že postupne ukončuje produkciu všetkých áut so spaľovacím motorom, vrátane hybridov."Autá so spaľovacím motorom nemajú dlhodobú budúcnosť," povedal technický riaditeľ spoločnosti Volvo Henrik Green.Švédsky výrobca áut uviedol, že jeho cieľom je, aby od roku 2025 polovicu áut, ktoré predáva, tvorili úplne elektrické vozidlá. Druhú polovicu produkcie od roku 2025 majú tvoriť hybridné automobily.„Sme pevne odhodlaní stať sa automobilkou, ktorá vyrába iba elektrické autá," vyhlásil Green. „Umožní nám to naplniť očakávania našich zákazníkov a byť súčasťou riešenia, pokiaľ ide o boj proti klimatickým zmenám," dodal.Švédsku automobilku Volvo, ktorá vznikla v roku 1927, vlastní od roku 2010 čínska spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group.