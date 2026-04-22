Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 22.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Slavomír
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

22. apríla 2026

Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje projekt, ktorý môže zásadne zmeniť prístup k liečbe onkologických ochorení na Slovensku


Tagy: Onkologická liečba PR Rakovina

Všeobecná zdravotná poisťovňa ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa podporuje komplexný prístup k liečbe onkologických pacientov. Cieľom tzv. Comprehensive Cancer Centre (CCC) je ...



Zdieľať
22.4.2026 (SITA.sk) - Všeobecná zdravotná poisťovňa ako prvá a zatiaľ jediná zdravotná poisťovňa podporuje komplexný prístup k liečbe onkologických pacientov.


Cieľom tzv. Comprehensive Cancer Centre (CCC) je vytvoriť komplexnú infraštruktúru pre pacientov s nádorovým ochorením, vďaka ktorej budú mať dostupnú, včasnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste. V rámci centier budú pre lepší manažment liečby pôsobiť multidisciplinárne tímy.

"Ako najväčšia zdravotná poisťovňa sa k tomuto projektu hrdo hlásime. Jeho cieľom je zlepšiť kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre onkologických pacientov. Tak, aby mal zabezpečenú komplexnú liečbu na jednom mieste, včas a bez toho, aby blúdili v zdravotnom systéme," uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Matúš Jurových. Zároveň pripomenul, že na Slovensku ročne pribúda takmer 40 000 nových onkologických pacientov.

Do pilotného projektu budú zapojené štyri onkologické ústavy. Konkrétne Národný onkologický ústav Bratislava, Onkologický ústav svätej Alžbety, Východoslovenský onkologický ústav Košice a Fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica v súčinnosti s Mammacentrom sv. Agáty.

"Multidisciplinárny prístup je v zahraničí bežnou praxou a sme presvedčení, že aj naši poistenci naň majú nárok. Je totiž kľúčovým predpokladom pre poskytovanie kvalitnej, koordinovanej a pacientsky orientovanej liečby," doplnila členka predstavenstva Denisa Slivková.

Výhodou projektu je, že vďaka štandardizovaným diagnostickým a liečebným postupom získa zdravotná poisťovňa lepšiu predikovateľnosť nákladov. Pri úhrade sa totiž nebudú sledovať iba jednotlivé výkony ale aj ich logická postupnosť a časové rozvrhnutie.

Vďaka iniciatíve CCC a podpore Všeobecnej zdravotnej poisťovne vzniknú vysoko špecializované zdravotnícke zariadenia, ktoré budú zamerané na špičkovú diagnostiku, liečbu, výskum a vzdelávanie. V rámci pilotnej fázy bude multidisciplinárny prístup uplatňovaný na karcinóm prsníka a kolorektálny karcinóm.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Všeobecná zdravotná poisťovňa podporuje projekt, ktorý môže zásadne zmeniť prístup k liečbe onkologických ochorení na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 