Dobrovoľníci z Tesca sa opäť spojili pri príležitosti Dňa Zeme. Z prírody vyzbierali dve tony odpadu


Tagy: Deň Zeme Dobrovoľníci PR

Až 339 kolegýň a kolegov zo spoločnosti Tesco sa dobrovoľne zapojilo do čistenia prírody. Z okolia prevádzok Tesco vyzbierali takmer dve tony odpadu, ktorý vytriedili a odovzdali na recykláciu. ...



22.4.2026 (SITA.sk) - Až 339 kolegýň a kolegov zo spoločnosti Tesco sa dobrovoľne zapojilo do čistenia prírody.


Z okolia prevádzok Tesco vyzbierali takmer dve tony odpadu, ktorý vytriedili a odovzdali na recykláciu. Aktivita sa uskutočnila pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla a je súčasťou dlhodobej podpory udržateľnosti a dobrovoľníctva v Tescu. Spoločnosť Tesco svojim kolegyniam a kolegom každoročne poskytuje dva dni plateného voľna, ktoré môžu využiť na pomoc miestnej komunite podľa vlastného výberu.

"Veľmi sa tešíme, že aj v tomto roku sa do našej už tradičnej dobrovoľníckej aktivity pri príležitosti Dňa Zeme zapojili desiatky našich kolegov z celého Slovenska. Ich energia a ochota pomôcť dobrej veci potvrdzujú, že ochrana našej planéty a znižovanie množstva odpadu sú témy, ktoré nás všetkých v Tescu spájajú. Tieto aktivity sú neoddeliteľnou súčasťou našej stratégie udržateľnosti a dlhodobého záväzku byť dobrým susedom všade tam, kde pôsobíme," hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka spoločnosti Tesco.

Do čistenia prírody a okolia prevádzok sa zapojili kolegyne a kolegovia z Tesca naprieč celým Slovenskom – od centrály v Bratislave cez jednotlivé distribučné centrá až po zamestnancov priamo v obchodoch. Spoločnej aktivite venovali 556 hodín svojho pracovného času. Okrem pomoci planéte si ju užili aj ako skvelú príležitosť na budovanie tímového ducha a upevňovanie vzťahov v neformálnom prostredí. "Táto aktivita je veľmi prospešná, takéto tímové upratovanie vnútorných a vonkajších priestorov zoceľuje náš kolektív a zároveň pomáhame našej planéte," hovorí Antónia Macková, manažérka hypermarketu Tesco v Humennom, ktorej tím sa na dobrovoľníckej aktivite zúčastnil.

Tesco dlhodobo podporuje dobrovoľné aktivity


Dobrovoľníctvo je v Tescu pevnou súčasťou firemnej kultúry a nie je obmedzené len na environmentálne témy. Reťazec dlhodobo motivuje svoje kolegyne a kolegov k aktívnej pomoci v regiónoch, kde žijú a pracujú. Každý zamestnanec má k dispozícii dva dni plateného voľna, ktoré môže venovať miestnej komunite alebo sa zapojiť do celoslovenských projektov, ktoré Tesco podporuje.

Zamestnanci sa zapájajú do rôznych aktivít, či už ide o najväčšie podujatia firemného dobrovoľníctva Naše Mesto alebo iné skupinové či individuálne pomoci – dokopy tak venovali 1 880 hodín. Každoročne tiež venujú zhruba 1 560 hodín darovaniu krvi a ďalších 5 800 hodín smeruje k podpore mladých v programe DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). Okrem toho sa pravidelne zapájajú do aktivít Potravinovej banky Slovenska, ktorej vyčlenili 1 925 hodín svojho času, zbierky ku Dňu narcisov či dobrovoľníctva pre Tesco Anjela.

"Organizácia Spojených národov vyhlásila rok 2026 za Medzinárodný rok dobrovoľníkov pre udržateľný rozvoj. Sme veľmi radi, že k jeho naplneniu môžeme opäť prispieť aj my v Tescu. Naše kolegyne a kolegovia v minulom roku využili 11 000 hodín na dobrovoľníctvo a pomoc tam, kde to je najviac potrebné," dodáva Michaela Lehotská.

Udržateľnosť je súčasťou hodnôt a stratégie Tesca


Podpora udržateľnosti je oficiálnou súčasťou poslania, stratégie a obchodných plánov spoločnosti Tesco na celom svete. Tesco sa aktívne venuje témam, ako je zmena klímy, znižovanie odpadu, podpora zdravia a diverzity a inklúzie. Záväzok pokračovať v zodpovednom a udržateľnom podnikaní je súčasťou práce každého kolegu a každej kolegyne v Tescu.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Dobrovoľníci z Tesca sa opäť spojili pri príležitosti Dňa Zeme. Z prírody vyzbierali dve tony odpadu © SITA Všetky práva vyhradené.


