Utorok 12.5.2026
Meniny má Pankrác
12. mája 2026
Nadácia Zastavme korupciu si posvietila na mimovládky blízke koaličným politikom, mnohé z nich poberajú tisíce eur z dotácií
Časť koaličných mimovládok ignoruje zákonné povinnosti o transparentnom účtovníctve. Vládna koalícia volá po transparentnom financovaní mimovládok, ale jej vlastní predstavitelia to ...
12.5.2026 (SITA.sk) - Časť koaličných mimovládok ignoruje zákonné povinnosti o transparentnom účtovníctve.
Vládna koalícia volá po transparentnom financovaní mimovládok, ale jej vlastní predstavitelia to nedodržiavajú. Tvrdí to Nadácia Zastavme korupciu, ktorá podrobne analyzovala občianske združenia, ktoré priamo ovládajú alebo zakladali funkcionári, kandidáti alebo poslanci vládnych strán a ich asistenti. Celkovo si posvietila na 110 organizácii.
„Mnohé z nich poberajú dotácie a granty z verejných zdrojov od pár tisícok eur po takmer pol milióna eur. Bezmála desatina z nich pritom porušuje zákon, keď nezverejňuje účtovnú závierku,“ konštatuje nadácia.
Stop mimovládkam?
Nadácia pripomenula výroky poslankyne Smeru Zuzany Plevíkovej, ktorá vlani v parlamente vyhlásila, že mimovládky fungujú „na hulváta“ a treba tomu povedať jasné stop. Samotná Plevíková je však podľa Zastavme korupciu podpredsedníčkou občianskeho združenia Mladí sociálni demokrati, pri ktorom nie je z verejných zdrojov jasné, z čoho financuje svoje aktivity za posledné štyri roky. Organizácia má poslednú zverejnenú účtovnú závierku za rok 2022, hoci na sociálnych sieťach a webovej stránke prezentuje ďalšie aktivity.
„Od roku 2025 organizujú Školu sociálnej demokracie v luxusných priestoroch vládneho zariadenia Bôrik,“ poukázala nadácia. Plevíková pred otázkami Nadácie Zastavme korupcie utiekla do rokovacej sály parlamentu, následne poslala správu, že so spolitizovanou nadáciou sa nebude rozprávať.
„Odpovede sme sa nedočkali ani od štátneho tajomníka ministerstva obrany Igora Melichera, ktorý je zároveň predsedom tejto mládežníckej organizácie napojenej na Smer,“ uviedla nadácia.
Zverejnenie darcov
Podľa analýzy si priaznivcov svojej politiky vychováva aj strana Hlas-SD prostredníctvom občianskeho združenia Inštitút sociálnej demokracie, ktoré organizuje Sociálno-demokratickú akadémiu. V prípravnom výbore sú podľa nadácie okrem iných prezident Peter Pellegrini a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Štatutárom združenia je štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
„Ich zverejnená účtovná závierka je z roku 2024 a vyplýva z nej, že získali príspevky od právnických osôb vo výške 110-tisíc eur a fyzické osoby im poslali 31-tisíc eur. Ak by platil zákon, ktorý minulý rok schválili, museli by týchto darcov zverejniť, ak ich príspevok bol viac ako päťtisíc eur,“ poukázala nadácia.
Podľa nej až deväť organizácií prepojených s koaličnými politikmi porušuje zákon tým, že nezverejňuje účtovné závierky. Medzi nimi je napríklad občianske združenie Manínsky Poniklec, za ktorým stojí štátny tajomník ministerstva pôdohospodárstva a okresný predseda Smeru v Považskej Bystrici Jozef Smatana. Organizácia podľa nadácie od roku 2022 získala približne 50-tisíc eur na Olympiádu seniorov a podporu ľudovej kultúry.
Financovanie podujatí
Účtovné závierky podľa analýzy nezverejňuje ani OZ Jamaro, za ktorým stojí okresný predseda Smeru vo Svidníku Martin Gonšenica. Organizácia získala podľa nadácie v rokoch 2018 až 2024 takmer 38-tisíc eur z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Rovnako postupovalo aj občianske združenie FolkEvent, ktoré je spojené s primátorom Čadce Matejom Šimáškom z Hlasu-SD.
Organizácia podľa nadácie získala v rokoch 2021 až 2024 približne 30-tisíc eur na kultúrne podujatia. Nadácia Zastavme korupciu upozornila aj na združenie #futura2040, ktoré v roku 2022 získalo eurofondový projekt za 430-tisíc eur na podporu nezamestnaných. Organizácia je spojená s Dávidom Bodnárom, ktorý v minulosti kandidoval za Hlas-SD v komunálnych voľbách.
Podnet na Finančnú správu
Medzi ďalšími organizáciami, ktoré podľa analýzy nezverejňujú účtovné závierky napriek prijímaniu verejných zdrojov, sú Mestský futbalový klub Tepličan, Dychová hudba Textilanka, Hokejový klub Vlci Svidník, Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky a občianske združenie Spoznávame svet a Slovensko.
Podľa zákona o účtovníctve je nezverejnenie závierky správnym deliktom, za ktorý daňový úrad uloží pokutu dve percentá z celkovej sumy majetku, najviac milión eur, alebo od 100 eur do 10-tisíc eur. Nadácia Zastavme korupciu podá podnet na Finančnú správu, aby sa týmito prípadmi zaoberal.
