Výsledky druhé kolo plošné testovanie: Druhého kola plošného testovania sa zúčastnilo 2 044 855 ľudí, pozitívnych bolo 13 509 pozitívnych.

V druhom kole prebehlo plošné testovanie v 45 takzvaných červených okresoch. Zúčastnili sa na ňom 2 044 855 ľudí, testy identifikovali 13 509 pozitívnych. Ide o 0,66-percentnú pozitivitu. V tomto čísle sú aj ľudia, ktorých otestovali v nemocniciach, domovoch sociálnych služieb aj vo firmách.

Len na odberných miestach otestovali 1,8 milióna ľudí – minister obrany hovorí, že ide o porovnateľný počet pri rovnakých okresoch ako v prvom kole celoplošného testovania. Kým v prvom kole bola v týchto okresoch pozitivita 1,45 percenta, v druhom 0,62 percenta – Naď hovorí, že ide o pokles pozitivity o 58 percent.

Najhoršia situácia je po druhom kole v okrese Púchov, kde bolo 1,65 percenta pozitívnych, a v okrese Stará Ľubovňa s 1,3 percenta pozitívnych. Najlepšie skončili Zvolen a Medzilaborce s 0,28 percenta. Ľudia, ktorí mali pozitívny test v prvom kole, sa na druhom nezúčastnili, sú ešte v karanténe.

Celkovo malo v druhom kole testovania 15 okresov nad 0,7 percenta pozitívnych, po prvom kole to bolo 45 okresov.

Premiér: Som spokojný

Premiér je s výsledkami veľmi spokojný. Hovorí, že infekčných je na Slovensku výrazne menej, a je to podľa neho najmä dôsledok plošného testovania. Na vysvetľovanie odborníkov, že za spomalením šírenia nákazy je aj obmedzenie mobility na Slovensku, premiér reaguje – jemný vplyv mohol mať aj „lockdowník“, ktorý sme tu mali, ale aj iné štáty majú obmedzenia a na ich krivke to nevidieť.

Experti už cez víkend vysvetľovali, že skutočný dosah plošného testovania ešte presne pomenovať nevieme – a hovorili, že sa už prejavil efekt sprísnených opatrení z polovice októbra – zatvorenie škôl okrem prvého stupňa a materských škôl či zákaz vychádzania okrem cesty do práce.

Úspech plošného testovania ukazuje Matovič na okresoch, ktoré boli už aj v pilotnom testovaní – štyri okresy na Orave a Bardejov. Najviac pozitívnych bolo v pilotnom testovaní v Námestove (4,77 percenta). Po prvom kole to bolo 1,8 percenta a po druhom už 0,55 percenta pozitívnych, povedal premiér. Ide tak podľa neho o 88-percentný pokles za 17 dní.

V Bardejove zaznamenali z týchto štyroch okresov najnižší pokles – o 74 percent.

Situácia sa výrazne zlepšila v Čadci. Po prvom kole pred týždňom tam mali 3,22 percenta pozitívnych, teraz po druhom kole to bolo 0,97 percenta.

Ďalšie kritické okresy, ktoré vyšli po prvom kole, výrazne klesli. Stará Ľubovňa mala po prvom kole 2,8 percenta pozitívnych a po druhom kole má 1,3 percenta pozitívnych. V Púchove bolo v prvom kole zachytených 2,65 percenta, po druhom to bolo 1,65 percenta.

Bezplatné odbery zabezpečia hasiči

Už počas druhého kola testovania sa otvorilo niekoľko odberných miest aj v 25 okresoch a Bratislave a Košiciach, ktoré sú označené za zelené okresy.

Od pondelka malo ministerstvo zdravotníctva zabezpečiť v zelených okresoch dobrovoľné odberové miesta, kde sa mali mať možnosť otestovať bezplatne a bez udania dôvodu.

Ministerstvo zdravotníctva však vedelo do obeda v pondelok otvoriť odberové miesta len v 15 miestach. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že sa na testy netreba objednávať. „Ľudia môžu prísť na odberové miesta, kde sa testuje bezplatne antigénovými testami,“ tvrdí ministerstvo. Na niektorých miestach mali byť otvorené len pár hodín. Tie by sa mali postupne rozširovať.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) povedal, že od stredy pracovali na tom, aby vedeli otvoriť odberné miesta vo všetkých zelených okresoch, ale právnici z Úradu vlády ich upozornili až v sobotu, že takto nevedia zazmluvniť poskytovateľov, ktorí by odbery robili.

Pripravil preto zákon a chce, aby ho vláda a parlament čo najskôr schválili. Ak by ho schválili, mohli by sa testy robiť mimo nemocníc.

Premiér preto povedal, že ministerstvo zdravotníctva zlyhalo a poprosil o pomoc ministerstvo obrany a vnútra.

Nakoniec od pondelka od 14. hodiny zabezpečí v každom zelenom okrese Hasičský a záchranný zbor ministerstva vnútra. Či budú testovať aj cez víkend, je ešte otvorené. „Tento príbeh sa nekončí,“ povedal minister Roman Mikulec.

Odberné miesta budú prevažne na hasičských staniciach okresných riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, odbery budú vykonávať hasičskí záchranári, ktorí majú s testovaním bohaté skúsenosti, tvrdí ministerstvo vnútra.

Testovanie sa malo začať v pondelok o 14.00 a skončí sa o 20.00 hodine. Každý ďalší deň budú odberné miesta otvorené od 12.00 do 20.00hod. až do odvolania.

Testy budú robiť na 25 miestach.:

Malacky – Továrenská 1

Pezinok – Hasičská 4

Senec – Sl. Jazerá-juh, spoločenská miestnosť

Trnava – Paulínska 1, kino Hviezda

Hlohovec – Šafárikova 26

Piešťany – Dopravná 1

Galanta – Parková 1607

Nitra – Dolnočermánska 64

Šaľa – Murgašova 25

Zlaté Moravce – 1. Mája 1/A

Komárno – Družstevná 16

Nové Zámky – Komárňanská 15

Levice – Požiarnická 7

Žiar nad Hronom – Priemyselná 12

Banská Štiavnica – Pletiarska 13

Žarnovica (Nová Baňa) – Kollárova 17

Krupina – Červená Hora 1779

Veľký Krtíš (Modrá Kameň) – Nemocničná 1, nemocnica VK

Lučenec – L. Novomeského 3

Poltár – Železničná 7

Rimavská Sobota – Okružná 118

Revúca – Okružná 3

Rožňava – Šafáriková 63

Košice – okolie – Rožňavská 25

Trebišov – T. G. Masaryka 13

Nemocnice presúvajú pacientov

Aj keď sa situácia s epidémiou podľa premiéra zlepšuje a nepribúda už tak veľa nových pozitívnych ľudí, v nemocniciach pribúdajú pacienti veľmi rýchlo. Za nedeľu pribudlo 76 pacientov v nemocniciach, hospitalizovaných tak je viac ako 1800 pacientov.

Minister Krajčí potvrdil, že sa už presúvajú pacienti. Z nemocníc zo severu Slovenska, kde je situácia najvážnejšia sa presúvajú do nemocníc na juh Slovenska.

Nemocnica v Čadci dokonca požiadala o mobilizáciu siedmich zdravotníkov. Jedna z toho bola zdravotná sestra, ktorá pracuje v sanatóriu v Česku. Premiér poprosil nemocnice, aby takto nemobilizovali zdravotníkov. „Skúsme hľadať vnútorné rezervy, nesťahujme zdravotníkov zo zahraničia, kde ich potrebujú možno viac ako my,“ povedal premiér. Premiér sa chce vyhnúť takejto mobilizácii.

V utorok bude aj rokovať o možnom fungovaní niektorých prevádzok, ktoré sú dnes zatvorené. Ak by sa pravidelne testovalo, mohli by sa otvoriť nejaké prevádzky, či školy. Premiér to ukazuje na príklade druhého stupňa základných škôl. Ak by sme ich chceli otvoriť, mohli by sme, ak by sa raz za tri týždne otestovali všetci žiaci aj rodičia. Štát by mohol zabezpečiť testy či ochranné pomôcky. Takto by sa to dalo robiť aj v iných odvetviach. V utorok o tom bude rokovať premiér so školami, reštauráciami, kinami, divadlami, cirkvami či fitnescentrami a športovými klubmi. Zima bude totiž podľa premiéra veľmi ťažká.

