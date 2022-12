Výsledok hlasovania o nedôvere vláde je vyvrcholením dlhodobej politickej nestability, tvrdí KDH

Dlhodobá politická nestabilita

Zneisťuje a frustruje ľudí

15.12.2022 - Vyzývame prezidentku a parlamentné strany na čo najrýchlejšie rokovanie o ďalšom postupe, ktorý ukončí chaos spôsobený štvrtkovým hlasovaním. V reakcii na štvrtkové vyslovenie nedôvery vláde to uviedlo Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) . KDH uistilo, že je pripravené pomôcť Slovensku za každých okolností a zabojovať o dôveru voličov v prípade predčasných volieb.„Slovensko potrebuje lídrov, ktorí berú politiku ako službu a nakladajú s dôverou občanov zodpovedne. Smutné je, že ani po 30 rokoch existencie vlastného štátu sme nedokázali vytvoriť puto dôvery medzi politikmi a občanmi a mať vládu, ktorá zodpovedne vedie našu krajinu," uviedlo KDH s tým, že výsledok hlasovania o nedôvere vláde chápe ako vyvrcholenie dlhodobej politickej nestability na Slovensku.„Vzniknutá situácia nie je len o hlasovaní v parlamente, ale o tiež o nezodpovednom hazardovaní vlády s dôverou občanov," dodalo KDH.„Vládna kríza nás neteší, lebo ešte viac zneisťuje a frustruje ľudí. Ukázalo sa, že vyhrať voľby prostredníctvom lacného politického marketingu nestačí. Rýchle a zázračné riešenia vážnych problémov neexistujú. Príliš veľká moc v rukách pár jednotlivcov v kombinácii so sebastrednosťou, neodbornosťou a neschopnosťou vyjednávať prináša jednu vládnu krízu za druhou," vysvetlilo KDH a žiada parlamentné strany, aby sa urýchlene dohodli na prijatí rozpočtu, aby bola ľuďom zabezpečená potrebná pomoc.„Slovensko potrebuje stabilitu, jasné kroky a dialóg naprieč politickým spektrom. Nemôžeme si dovoliť ďalšie mesiace neistoty, chaosu a hádok v parlamente. KDH vždy predstavovalo ostrov stability, odbornosti a overených hodnôt so zameraním na službu ľuďom. V tejto kritickej chvíli to naša krajina veľmi potrebuje. Slovensko nemôže stratiť nádej," uzavrelo hnutie.