 Z domova

23. apríla 2026

Andrassy predstavil novú víziu, Najvyšší kontrolný úrad chce byť lídrom v dátach aj umelej inteligencii


Tagy: Výbor NR SR pre financie a rozpočet

NKÚ predstavil výsledky hodnotenia aj novú stratégiu. Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR



23.4.2026 (SITA.sk) - NKÚ predstavil výsledky hodnotenia aj novú stratégiu.


Predseda Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Ľubomír Andrassy na pôde parlamentu prezentoval výsledky medzinárodného hodnotenia kvality a profesionálneho pokroku NKÚ SR za rok 2025 členom Výboru pre financie a rozpočet. Vedenie úradu poslancom Národnej rady SR zároveň predstavilo novú stratégiu kontrolnej inštitúcie na roky 2026 – 2030.

"Dôvera verejnosti v kontrolné procesy stojí a padá na tom, či pravidlá dodržiavajú aj samotní kontrolóri. Naším cieľom je, aby činnosť úradu bola plne v súlade s medzinárodnými štandardmi, legislatívou a vopred definovanými kontrolnými plánmi. Len takto môže byť slovenský úrad aktívnym strážcom verejných financií a iniciátorom nevyhnutných zmien vo verejných politikách štátu," zdôraznil Andrassy.

Experti ocenili zmeny v praxi


NKÚ SR v pravidelných trojročných intervaloch podstupuje externý audit. Pri poslednom dosiahli slovenskí kontrolóri pozitívne hodnotenie napĺňania predchádzajúcich odporúčaní v oblasti strategického plánovania, kvality kontrolnej činnosti či komunikácie. Prácu národných kontrolórov hodnotil tím nezávislých expertov z kontrolných inštitúcií Fínska, Maďarska, Poľska a Spojených štátov amerických, ktorí pri hodnotení slovenského kontrolného úradu využili medzinárodnú metodiku Peer Review.

Tím expertov skonštatoval, že opatrenia prijaté v oblastiach plánovania, zabezpečenia kvality a komunikácie zvyšujú schopnosť slovenskej autority pre oblasť externej kontroly efektívne plniť svoje ústavné poslanie a zlepšujú jej vplyv na správu vecí verejných v rámci jednotlivých verejných politík. V záverečnej správe konštatovali, že slovenskí kontrolóri dokázali premietnuť odporúčania zo zahraničia do praxe nielen cez záväznú metodiku či štandardizované postupy, ale aj vďaka zmenám v organizačnej štruktúre úradu a úprave procesov.

Nástroj transparentnosti


Peer Review hodnotenia sú v prostredí najvyšších kontrolných inštitúcií nástrojom na získavanie externej spätnej väzby. "Ak máme byť otvorený a transparentný úrad, nesmieme mať v našej inštitúcii trináste komnaty. Musíme byť schopní podstupovať takéto profesionálne a hlavne nestranné hodnotenia kvality a pokroku. Z môjho pohľadu oceňujem práve pokrok slovenskej najvyššej kontrolnej inštitúcie, ktorý sme dosiahli okrem iného vďaka kritickej spätnej väzbe od zahraničných expertov. Odporúčania z predchádzajúceho Peer Review hodnotenia sme premietli do posilnenia nástrojov vnútornej kontroly kvality v celom procese výkonu auditu, flexibilnej úpravy procesov plánovania kontrolných akcií v kontexte merania aktuálnosti, významnosti a včasnosti," skonštatoval na rokovaní s poslancami gestorského výboru Andrassy.

K zvyšovaniu dôveryhodnosti aktivít NKÚ môže prispieť aj ich predvídateľnosť. "Cieľom kontroly nie je niekoho nachytať na hruškách či dokazovať nefunkčnosť. Naopak, kontrola je preventívnym nástrojom manažovania s cieľom získať nielen uistenie o zákonnosti konania, ale tiež o dodržaní princípov efektívneho, hospodárneho a účelného využívania národných či európskych finančných prostriedkov," zdôraznil predseda NKÚ a dodal, že "cieľom je, aby kontrolné zistenia boli iniciátorom pozitívnych zmien v spoločnosti".

Nová stratégia do roku 2030


Napomôcť realizovať tento cieľ má nová Stratégia kontrolnej činnosti na roky 2026 – 2030, ktorú Andrassy predstavil poslancom slovenského parlamentu. Tento nový dokument zdôrazňuje, že základnou úlohou NKÚ je vykonávať nezávislú, profesionálnu a dátovo podloženú kontrolnú činnosť.

"Úrad prináša fakty, ktoré majú slúžiť ako základ pre zlepšovanie fungovania verejných orgánov a posilňovanie kultúry zodpovednosti pri správe vecí verejných. Do roku 2030 chcú slovenskí kontrolóri posilniť svoje postavenie medzi organizáciami verejnej správy ako dôveryhodná, nezávislá a vzorová inštitúcia, ktorá využíva najnovšie technologické inovácie a umelú inteligenciu," dodal Andrassy a zároveň zdôraznil, že to je podľa neho kľúč k posilňovaniu dôvery verejnosti voči štátnym, verejným či samosprávnym inštitúciám.

Národná autorita pre externú kontrolu chce byť v najbližších rokoch lídrom vo využívaní veľkých dát a umelej inteligencie. Ďalším záväzkom, vyplývajúcim zo stratégie je, že štvrtina auditov sa bude zameriavať na výkonnostné kontroly verejných politík s významným dopadom na verejné financie, majetok a udržateľný rozvoj spoločnosti.

Zároveň by až tretina kontrolných akcií mala v budúcnosti vzniknúť v spolupráci so zapojením zainteresovaných strán. Týmto krokom sa má posilniť participácia a otvorenosť úradu. Ide napríklad o aktívnu a profesionálnu spoluprácu s akademickým sektorom, analytickým jednotkami vo verejnej či privátnej sféry, ale aj mimovládnymi organizáciami.


Zdroj: SITA.sk

Tagy: Výbor NR SR pre financie a rozpočet
