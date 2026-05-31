|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 1.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Žaneta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
31. mája 2026
Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s.
Emma Zapletalová vyhrala na Diamantovej lige v Rabate 400 m prek. v slovenskom rekorde 52,82 s. Emma Zapletalová má za sebou ...
Zdieľať
31.5.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala na Diamantovej lige v Rabate 400 m prek. v slovenskom rekorde 52,82 s.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s. © SITA Všetky práva vyhradené.
Emma Zapletalová má za sebou fantastický vstup do sezóny. Na mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate zvíťazila na 400 m prek. v novom slovenskom rekorde 52,82 s.
Vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 s sa dostala na čelo svetových tabuliek. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojich sociálnych sieťach.
Cockrellovú pomalšia o 36 stotín
Na Štadióne princa Moulaya Abdellaha Športovkyňa roka 2025 rovnako ako na MS v Tokiu vybojovala najväčší súboj s Američankou Annou Cockrellovou, napokon ju však zdolala až o 36 stotín. Tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75).
Napodobnila Velďákovú
Zverenka holandského trénera Brama Petersa Zapletalová obhajuje v Diamantovej lige finálovú účasť a v nej senzačné druhé miesto z vlaňajšieho Zürichu, tento rok bude finále v Bruseli (4. – 5. septembra).
"Prvenstvom v Rabate Zapletalová napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania prestížneho seriálu," napísal SAZ na svojom fejsbukovom profile.
Prekvapená aj šokovaná
"Prvýkrát pod 53 sekúnd a víťazstvo? To som nečakala. Som prekvapená a šokovaná hneď v prvom štarte sezóny. Tiež prvé moje víťazstvo v Diamantovej lige, ale ten čas si vážim ešte viac. Nečakala som to v úvodnom štarte. Pre problémy s kolenom som neodtrénovala na prekážkach všetko, čo sme aj s trenerom chceli. Aj v rozcvičke som
cítila koleno, a tak je tento vysledok naozaj veľké prekvapenie. Inak to boli perfektné preteky. A je to cítiť, že nie je s nami Femke Bolová, je to jednoducho iné. Povedala som si, budem sa snažiť pokračovať v jej šľapajach," povedala Zapletalová po svojom rekordnom čase podľa jej manažérskej skupiny TOP ATHLETICS.
cítila koleno, a tak je tento vysledok naozaj veľké prekvapenie. Inak to boli perfektné preteky. A je to cítiť, že nie je s nami Femke Bolová, je to jednoducho iné. Povedala som si, budem sa snažiť pokračovať v jej šľapajach," povedala Zapletalová po svojom rekordnom čase podľa jej manažérskej skupiny TOP ATHLETICS.
Nový slovenský rekord 52,82 s je zároveň lepší aj ako český rekord Zuzany Hejnovej z jej víťazného finále MS 2013 v Moskve. Ten má hodnotu 52,83.
Najbližšie do Ríma
Najbližšie čaká na bronzovú z MS 2025 Zapletalovú vystúpenie vo štvrtok 4. júna na ďalšom mítingu Diamantovej ligy v Ríme.
Zdroj: SITA.sk - Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s. © SITA Všetky práva vyhradené.
Súvisiace články:
Tituly Športovec roka 2025 dostali Zapletalová a mladé hádzanárky (20. 1. 2026)
Emma Zapletalová sa stala najlepšou armádnou športovkyňou roka (30. 10. 2025)
Rast tímu umocnil bronz Zapletalovej: „Emócie sú stále čerstvé“ (23. 9. 2025)
MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike (19. 9. 2025)
nasledujúci článok >>
MS v hokeji 2026: FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení
MS v hokeji 2026: FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení
<< predchádzajúci článok
Hokejisti Nórska získali na MS 2026 bronz, keď porazili Kanadu 3:2 po predĺžení
Hokejisti Nórska získali na MS 2026 bronz, keď porazili Kanadu 3:2 po predĺžení