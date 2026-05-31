Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 1.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Žaneta
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

31. mája 2026

Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s.


Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF Rabat slovenská atlétka Slovenský rekord víťazstvo

Emma Zapletalová vyhrala na Diamantovej lige v Rabate 400 m prek. v slovenskom rekorde 52,82 s. Emma Zapletalová má za sebou ...



Zdieľať
31.5.2026 (SITA.sk) - Emma Zapletalová vyhrala na Diamantovej lige v Rabate 400 m prek. v slovenskom rekorde 52,82 s.



Diamantová liga: Zapletalová triumfovala v Rabate na 400 m prek.

 
Emma Zapletalová má za sebou fantastický vstup do sezóny. Na mítingu Diamantovej ligy v marockom Rabate zvíťazila na 400 m prek. v novom slovenskom rekorde 52,82 s.
 
Vďaka 18-stotinovému zlepšeniu tokijského finálového času 53,00 s sa dostala na čelo svetových tabuliek. Informoval o tom Slovenský atletický zväz na svojich sociálnych sieťach.
 

Cockrellovú pomalšia o 36 stotín

 
Na Štadióne princa Moulaya Abdellaha Športovkyňa roka 2025 rovnako ako na MS v Tokiu vybojovala najväčší súboj s Američankou Annou Cockrellovou, napokon ju však zdolala až o 36 stotín. Tretia bola Jamajčanka Rushell Claytonová (53,75).

 Napodobnila Velďákovú

 
 
Zverenka holandského trénera Brama Petersa Zapletalová obhajuje v Diamantovej lige finálovú účasť a v nej senzačné druhé miesto z vlaňajšieho Zürichu, tento rok bude finále v Bruseli (4. – 5. septembra).
 
 
"Prvenstvom v Rabate Zapletalová napodobnila diaľkarku Janu Velďákovú, ktorá vyhrala podujatie Diamantovej ligy v Štokholme 2015, ale vtedy to boli preteky mimo bodovania prestížneho seriálu," napísal SAZ na svojom fejsbukovom profile.

 
 

Prekvapená aj šokovaná

 
"Prvýkrát pod 53 sekúnd a víťazstvo? To som nečakala. Som prekvapená a šokovaná hneď v prvom štarte sezóny. Tiež prvé moje víťazstvo v Diamantovej lige, ale ten čas si vážim ešte viac. Nečakala som to v úvodnom štarte. Pre problémy s kolenom som neodtrénovala na prekážkach všetko, čo sme aj s trenerom chceli. Aj v rozcvičke som
cítila koleno, a tak je tento vysledok naozaj veľké prekvapenie. Inak to boli perfektné preteky. A je to cítiť, že nie je s nami Femke Bolová, je to jednoducho iné. Povedala som si, budem sa snažiť pokračovať v jej šľapajach," povedala Zapletalová po svojom rekordnom čase podľa jej manažérskej skupiny TOP ATHLETICS.

Nový slovenský rekord 52,82 s je zároveň lepší aj ako český rekord Zuzany Hejnovej z jej víťazného finále MS 2013 v Moskve. Ten má hodnotu 52,83.
 

Najbližšie do Ríma

 
Najbližšie čaká na bronzovú z MS 2025 Zapletalovú vystúpenie vo štvrtok 4. júna na ďalšom mítingu Diamantovej ligy v Ríme.



Zdroj: SITA.sk - Zapletalová vstúpila do sezóny ako kométa. Nový slovenský rekord má hodnotu 52,82 s. © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: 400 m prekážok Diamantová liga IAAF Rabat slovenská atlétka Slovenský rekord víťazstvo
   Tlač    Pošli

   

Súvisiace články:


 Tituly Športovec roka 2025 dostali Zapletalová a mladé hádzanárky (20. 1. 2026)
 Emma Zapletalová sa stala najlepšou armádnou športovkyňou roka (30. 10. 2025)
 Rast tímu umocnil bronz Zapletalovej: „Emócie sú stále čerstvé“ (23. 9. 2025)
 MS v atletike 2025: Emma Zapletalová získala bronzovú medailu vo finále behu na 400 metrov na MS v atletike (19. 9. 2025)



nasledujúci článok >>
MS v hokeji 2026: FÍNI SÚ MAJSTRI SVETA! Švajčiarsko - Fínsko 0:1 po predĺžení
<< predchádzajúci článok
Hokejisti Nórska získali na MS 2026 bronz, keď porazili Kanadu 3:2 po predĺžení

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 