Nedeľa 31.5.2026
Meniny má Petronela, Petrana
31. mája 2026
Hokejisti Nórska získali na MS 2026 bronz, keď porazili Kanadu 3:2 po predĺžení
V zápase o tretie miesto porazili Kanadu 3:2 po predĺžení, rozhodujúci gól strelil 21-ročný Noah Steen. Pre Nórsko ide o historicky prvú medailu z MS v hokeji 2026.
Hokejisti Nórska senzačne zdolali v súboji o bronz na 89. majstrovstvách sveta v Zürichu favorita z Kanady 3:2 po predĺžení. Získali tak svoj prvý cenný kov v histórii svetových šampionátov.
V zápase už pritom viedli 2:0 po góloch Mathiasa Emilia Pettersena a Stiana Stolberga, ale v hre bez brankára najskôr 76 sekúnd pred koncom 3. tretiny znížil Robert Thomas a ten istý hráč osem sekúnd pred sirénou vyrovnal. Predĺženie vo formáte traja proti trom sa hralo 3 minúty a 32 sekúnd, keď sa Noah Steen dostal do úniku po pravej strane a zariadil svojmu tímu nečakaný úspech.
Historickým maximom Nórov bolo doteraz 4. miesto ešte z roku 1951, keď sa na MS zúčastnilo len sedem krajín a hralo sa ešte bez formátu play off. Kanaďania naopak nezískali svoj desiaty bronz, na konte ich majú 9 a okrem toho získali 28 titulov a 16 strieborných medailí.
Zaujímavú prvú tretinu začali Kanaďania tlakom, keďže už po 16 sekundách hrali presilovku, ale strele Celebriniho skončila len na žŕdke. Potom mali veľké šance Nóri a po hrubej chybe brankára Greavesa ich poslal do vedenia Pettersen. Na opačnej strane odpovedal Tavares, ale v nájazde neprekonal Haukelanda. Ďalšiu šance Nórov mal Vesterheim, ale ani on a ani Scheifele na druhej strane neuspeli. Ďalšie minúty úvodného dejstva už patrili favoritovi, zámorskí hráči v nich prestrieľali súpera 18:9, ale stroskotávali na brankárovi.
V druhej tretine najskôr Nóri nevyužili svoju prvú početnú výhodu, potom sa museli opäť brániť. Obrovskú šancu mal O'Reilly, ale z medzikružia netrafil bránku. Kanaďania sa naďalej držali viac v útočnom pásme, ale nedarilo sa im vážnejšie ohroziť bránku. V polovici zápasu potom Soberg vypálil z osi klziska do hornej polovice brány, Greaves nevidel ideálne a strela mu prepadla za bránkovú čiaru - 0:2. Neskôr prišla odpoveď elitnej formácie javorových listov, ale Crosby po Celebriniho prihrávke namieril len do Haukelanda.
Ihneď po ďalšej prestávke mohli Nóri viesť už o tri góly, ale po rýchlom prečíslení trafil Brandsegg-Nygard iba žŕdku. Na ľade sa stále odohrávali väčšinou súboje Kanaďanov s Nórmi v útočnom pásme favorita, ale severania hrali mimoriadne obetavo, snažili sa súpera zatláčať do pozícii, z ktorých nehrozilo nebezpečenstvo a navyše podnikali rýchle protiútoky. Po jedno z nich mal ďalšiu šancu Berglund. V závere už vsadili Kanaďania všetko na jednu kartu, odvolali brankára a podarilo sa im 76 sekúnd pred koncom 3. tretiny znížiť zásluhou Thomasa. Ten istý hráč napokon 8 sekúnd pred sirénou vyrovnal a poslal zápas do predĺženia.
V ňom mali prvé šance Kanaďania, ale potom sa dostal k puku Steen a po jeho góle vytryskla na ľade obrovská nórska radosť.
MS v hokeji 2026 - o bronz (Zürich):
Kanada - Nórsko 2:3 po predĺžení (0:1, 0:1, 2:0 - 0:1)
Góly: 59. Thomas, 60. Thomas (Crosby, Celebrini) - 7. Pettersen, 33. Solberg (Brandsegg-Nygard, Johannesen), 64. Steen. Rozhodcovia: Holm (Švéd.), MacFarlane – Rey (obaja USA), Hautamäki (Fín.), vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 10.000 divákov.
Kanada: Greaves – Wotherspoon, Mateychuk, Rielly, DeMelo, Nurse, Whitecloud, Dickinson – Crosby, Celebrini, Martone – Holloway, Thomas, Scheifele – Tavares, O'Reilly, Cozens – Brown, Minten, Vilardi – Finnie
Nórsko: Haukeland – Kasastul, Krogdahl, Solberg, Johannesen, Östby, Hurrod, Saxrud-Danielsen – Martinsen, Koblar, Brandsegg-Nygard – Elvsveen, Salsten, Ronnild – Vesterheim, Bakke Olsen, Pettersen – Steen, Ostrem Salsten, Berglund – Oby-Olsen
