Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
24. apríla 2026
Zástupcovia samospráv vyzývajú na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, súčasný stav považujú za neudržateľný – VIDEO
Apel smerujú na poslancov a poslankyne parlamentu. Zástupcovia samosprávnych združení - Združenia miest a obcí ...
24.4.2026 (SITA.sk) - Apel smerujú na poslancov a poslankyne parlamentu.
Zástupcovia samosprávnych združení - Združenia miest a obcí Slovenska, združenia Samosprávne kraje SK8 a Únie miest Slovenska, vyzývajú na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, v dôsledku ktorého sú i samosprávy limitované dlhovou brzdou.
Na tlačovej besede o výzve informoval predseda Združenia samosprávnych krajov Slovenska (SK8) Jozef Viskupič. Vystríhal pred existenčným problémom samospráv, podľa jeho slov môže bez úpravy tohto zákona nastať rozpočtový kolaps miest, obcí a krajov. Poukázal tiež, že samosprávy vytvárajú len malú časť verejného dlhu, no i tak sú mechanizmy dlhovej brzdy aplikované aj na ne.
"Súčasný stav považujeme za neudržateľný,” uviedol. Viskupič tiež poukázal, že legislatíva umožňuje samosprávam schvaľovať rozpočty s výdavkami na úrovni predošlého roka, čo je ale pri súčasných cenách neudržateľné.
Rovnako poukázal, že povinnosť mať vyrovnané rozpočty im neumožňuje využívať ich vlastné úspory z predošlého obdobia. Zástupcovia samospráv tiež varovali, že ak nedôjde k úprave, môže ich to obmedziť pri čerpaní prostriedkov z európskych zdrojov a investíciách, ak nebudú môcť čerpať úvery či využívať rezervné fondy,
"A to všetko nie pre nezodpovednosť samosprávy, ale pre sankcie za dlh, ktorý nespôsobili,” dodal. Viskupič poukázal, že sankcie sú duplicitné. Zdôraznil, že nepožadujú výnimky či privilégiá, ale spravodlivé pravidlá odrážajúce realitu, a to úpravu spomínaného ústavného zákona o rozpočtových pravidlách tak, aby boli samosprávy vyňaté zo sankčných mechanizmov dlhovej brzdy.
Návrh má podľa Viskupičových slov aj podporu rezortu financií a neohrozuje stabilitu verejných financií. Apel smerujú na poslancov a poslankyne parlamentu. Viskupič uviedol, že zaslali list predsedovi parlamentu i predsedovi výboru pre verejnú správu, myslí si, že by bolo možné zapracovať to ako pozmeňujúci návrh v mene predsedov poslaneckých klubov. Požiadavku tiež adresovali všetkým zákonodarcom.
Očakáva rokovania so všetkými poslaneckými klubmi, zdôraznil, že nejde o politickú tému, ale nadstranícku tému. Predseda SK8 si tiež myslí, že by sa zmena legislatívy pokojne dala stihnúť do konca tohto roka. V tomto prípade by podľa neho bolo oprávnené aj skrátené legislatívne konanie, keďže samosprávam hrozia hospodárske škody, ak nebudú môcť používať prostriedky a čerpať európske peniaze
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božik doplnil, že daná téma nie je o politikárčení či koalično-opozičnom zápase, ale o zdravom rozume. Tiež upozornil na duplicitu v legislatíve. Zdôraznil, že je potrebné upraviť zákon, aby dokázali samosprávy schváliť rozpočty, a mohli využívať úvery a rezervy.
Zdroj: SITA.sk - Zástupcovia samospráv vyzývajú na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, súčasný stav považujú za neudržateľný – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
