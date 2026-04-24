Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 24.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Juraj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Tlačové správy

SPP spúšťa veľké batériové úložisko v Spišskej Belej


Zdieľať
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej infraštruktúry, aby vedel flexibilne plniť požiadavky zákazníkov v oblasti dodávok elektriny. Moderné batériové úložisko SPP v Spišskej Belej je pripojené do distribučnej siete a bude skolaudované v najbližších dňoch. Batériové úložisko podporil štát z Plánu obnovy sumou 506-tisíc eur, pričom celková investícia presiahla jeden milión eur. Veľkokapacitná batéria bude môcť poskytovať podporné služby FCR pre stabilizáciu prenosovej sústavy a prípadne iné služby.

Dve batériové úložiská Huawei Luna 2000, každé s kapacitou 2 MWh, poskytujú celkový výkon 4 MW. Táto kapacita by vystačila priemernej slovenskej domácnosti na štvrť roka, primárnym využitím tohto zdroja je však stabilizácia prenosovej sústavy. Ako postupne rastie podiel vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov, stúpa aj potreba udržiavania rovnováhy medzi jej výrobou a spotrebou. Úložisko tak dokáže pomáhať pri stabilizácii frekvencie siete na štandardných 50 Hz.

Táto podporná služba je bežne známa pod skratkou FCR (Frequency Containment Reserve – primárna regulácia ). Na to, aby vedel SPP službu FCR poskytovať kvalitne, potrebuje úložisko vedieť veľmi flexibilne reagovať na všetky výkyvy v sieti.

Úložisko využíva technológiu LFP ktoré majú menšiu energetickú hustotu, avšak dokáže akumulovať oveľa vyššiu kapacitu a poskytovať vyšší výkon bez rizika prehriatia a požiaru. Podobné úložisko v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie má SPP v pláne spustiť aj vo svojom vlastnom areáli v Bratislave.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - SPP spúšťa veľké batériové úložisko v Spišskej Belej © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Zástupcovia samospráv vyzývajú na úpravu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, súčasný stav považujú za neudržateľný – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Koalícia systematicky útočí na sudcov a snaží sa podkopať dôveru v právny štát, upozornila Kolíková – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 