Piatok 24.4.2026
Meniny má Juraj
SPP spúšťa veľké batériové úložisko v Spišskej Belej
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej infraštruktúry. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej ...
24.4.2026 (SITA.sk) - Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej infraštruktúry.
Slovenský plynárenský priemysel, a.s., (SPP) pokračuje v rozširovaní svojej energetickej infraštruktúry, aby vedel flexibilne plniť požiadavky zákazníkov v oblasti dodávok elektriny. Moderné batériové úložisko SPP v Spišskej Belej je pripojené do distribučnej siete a bude skolaudované v najbližších dňoch. Batériové úložisko podporil štát z Plánu obnovy sumou 506-tisíc eur, pričom celková investícia presiahla jeden milión eur. Veľkokapacitná batéria bude môcť poskytovať podporné služby FCR pre stabilizáciu prenosovej sústavy a prípadne iné služby.
Dve batériové úložiská Huawei Luna 2000, každé s kapacitou 2 MWh, poskytujú celkový výkon 4 MW. Táto kapacita by vystačila priemernej slovenskej domácnosti na štvrť roka, primárnym využitím tohto zdroja je však stabilizácia prenosovej sústavy. Ako postupne rastie podiel vyrobenej energie z obnoviteľných zdrojov, stúpa aj potreba udržiavania rovnováhy medzi jej výrobou a spotrebou. Úložisko tak dokáže pomáhať pri stabilizácii frekvencie siete na štandardných 50 Hz.
Táto podporná služba je bežne známa pod skratkou FCR (Frequency Containment Reserve – primárna regulácia ). Na to, aby vedel SPP službu FCR poskytovať kvalitne, potrebuje úložisko vedieť veľmi flexibilne reagovať na všetky výkyvy v sieti.
Úložisko využíva technológiu LFP ktoré majú menšiu energetickú hustotu, avšak dokáže akumulovať oveľa vyššiu kapacitu a poskytovať vyšší výkon bez rizika prehriatia a požiaru. Podobné úložisko v kombinácii s obnoviteľnými zdrojmi energie má SPP v pláne spustiť aj vo svojom vlastnom areáli v Bratislave.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - SPP spúšťa veľké batériové úložisko v Spišskej Belej © SITA Všetky práva vyhradené.
