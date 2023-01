Zelenskyj nazval ruského vodcu „niktošom“ a reakcia Kremľa nenechala na seba dlho čakať

Mierové rozhovory

Stretnutie

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že nemá záujem o stretnutie s ruským vodcom Vladimirom Putinom . Tvrdí, že nerozumie tomu, kto v Rusku prijíma rozhodnutia. V rozhovore pre televíziu Sky News tiež dodal, že po tom, ako Putin rozpútal vojnu na Ukrajine, je preňho „niktoš“.Zelenskyj zdôraznil, že ruské raketové útoky sú dôkazom toho, že Kremeľ klame, keď rozpráva o možnosti mierových rozhovorov s Ukrajinou. Poznamenal, že vojna sa skončí vtedy, keď Rusi opustia ukrajinské územie.„Chcem len, aby (Rusi) čo najrýchlejšie zastavili vojnu a opustili našu krajinu,“ povedal ukrajinský prezident a podotkol, že ak to Ukrajina neustojí a svet zostane nejednotný, Putin sa po Ukrajine zameria na iné krajiny.„Myslím si však, že to zvládneme, získame podporu a zvíťazíme.“Zelenskyj vraví, že stretnutie s Putinom preňho nie je zaujímavé, pretože je to človek, ktorý povie jednu veci a potom urobí druhú.„Naozaj nechápem, kto v Rusku rozhoduje. Po totálnej invázii je pre mňa (Putin) niktoš,“ doplnil Zelenskyj.Netrvalo dlho a tieto slová zakrátko okomentoval hovorca Kremľa Dmitrij Peskov , keď podľa CNN povedal, že Zelenskyj sa s Putinom nemôže rovnať: „Povedzme to takto, on sám už dávno pre Putina nie je možný súper.“Zelenskyj v spomenutom rozhovore taktiež odhalil, že v úvode ruskej invázie sa nepriateľské sily dostali veľmi blízko neho. Nevedel však povedať, ako blízko boli. Dementoval tiež špekulácie o tom, že boli desiatky pokusov o jeho likvidáciu. „Neviem, možno o tom vedia viac tajné služby,“ poznamenal.Tvrdí, že akonáhle počul prvé výbuchy, pripravil najbližších na to, že nemôžu zostať v kyjivskej prezidentskej rezidencii.„Vo vládnej štvrti, len pár kilometrov od nás, zatýkali ľudí. Bolo tam veľa príslušníkov tajných služieb a toto množstvo naznačovalo, že by som mal konať rýchlo a niekam ísť,“ skonštatoval Zelenskyj, ktorý prezradil, že ostatné dva - tri mesiace manželku a deti vídava približne raz za týždeň, čo je omnoho častejšie ako predtým.