Zelenskyj takmer hodinu telefonoval s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ide o ich prvý známy kontakt od začiatku vojny

Dlhý telefonát prezidentov

Prvý známy kontakt od začiatku vojny

26.4.2023 - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu takmer hodinu telefonoval s jeho čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom Bol to ich prvý známy kontakt od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára minulého roka a je vnímaný ako za významný pokrok v úsilí o vyriešenie vojny.Zelenskyj sa vyjadril, že telefonát bol „dlhý a zmysluplný“. „Verím, že tento telefonát, ako aj vymenovanie ukrajinského veľvyslanca v Číne, dá silný impulz pre rozvoj našich bilaterálnych vzťahov," uviedol ukrajinský prezident na sociálnej sieti Facebook bez ďalších podrobností. Jeho úrad by mal detaily zverejniť neskôr počas dňa.Čínske ministerstvo zahraničia vo vyhlásení uviedlo, že „hlavným postojom Pekingu je uľahčenie mierových rozhovorov“ a oznámilo, že vyslanec, ktorý je bývalý veľvyslanec v Rusku, navštívi Ukrajinu v snahe o „politické urovnanie“. Čínska vláda poprela akékoľvek plány poskytnúť Rusku zbrane, ktoré by mu pomohli bojovať vo vojne na Ukrajine.Hovorkyňa ruského rezortu zahraničia Maria Zacharovová ocenila „pripravenosť Pekingu usilovať sa o nastolenie procesu (mierových) rokovaní“, pričom kritizovala to, čo nazvala kyjevským „odmietnutím akýchkoľvek rozumných iniciatív zameraných na urovnanie“.Telefonát medzi lídrami Ukrajiny a Číny sa uskutočnil po tom, čo Peking, ktorý je spojencom Moskvy, vyhlásil, že chce byť mediátorom v konflikte a predstavil 12-bodový plán na ukončenie bojov. Prišiel tiež po minulomesačnej návšteve Siho v Moskve a v čase, keď sa Ukrajina pripravuje na jarnú protiofenzívu.