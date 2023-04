Ak bude Smer vo vláde, zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu a uprednostní okamžité mierové rokovania

Nesúhlas s názormi Smeru-SD

Ocenili suverénny postoj

Spojenie s Putinom je ústupok

Teritoriálna integrita a suverenita

25.4.2023 (SITA.sk) - Strana Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) tvrdí, že v prípade účasti vo vláde zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu a uprednostní okamžité mierové rokovania a zastavenie všetkých vojenských operácií.Opätovne o tom informovala veľvyslancov Európskej únie (EÚ) , Veľkej Británie a USA na pondelňajšom stretnutí k domácej a zahraničnej politike.Za stranu boli na schôdzi prítomní predseda Smeru-SD Robert Fico , podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Blanár a europoslankyňa Monika Beňová Ako ďalej informovala strana v tlačovej správe, viacerí veľvyslanci otvorene vyjadrili nesúhlas s názormi Smeru-SD. Strana na stretnutí zároveň podčiarkla význam nášho členstva v EÚ a varovala pred pokusmi odobrať členským štátom právo veta, čo by bol podľa Smeru-SD začiatok konca EÚ.Veľvyslanci zároveň obdržali oficiálny dokument strany s názvom Návrat suverenity do zahraničnej politiky Slovenskej republiky.„Napriek tomu, že predstavitelia Smeru-SD dnes výrazne komunikovali aj domáce témy, diskusia bola len o zahraničnej politike a Ukrajine," uviedla strana. Taktiež deklarovala, že v aktuálnej situácii odmietajú, aby sa zvyšovali výdavky na obranu.„Veľvyslanci, ktorí sa za posledné tri roky nestretávajú so žiadnymi suverénnymi postojmi vrcholných predstaviteľov Slovenska, otvorený a suverénny postoj Smeru-SD ocenili," dodala strana.Veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku Gautam Rana na sociálnej sieti informoval, že vyzval Fica a Blanára, aby sa nepridávali k Vladimírovi Putinovi a odmietli zavádzajúce návrhy, ktoré by zmrazili situáciu v rámci územia obsadeného ruskými silami.„Takéto návrhy pochádzajú priamo z Putinových úst a nie je na nich nič neutrálne. Spojenie s Putinom je ústupok, ktorý sa nelíši od ústupku voči Hitlerovi," napísal.Zároveň informoval, že počas stretnutia s predstaviteľmi Smeru-SD spoločne s európskymi kolegami opäť odsúdil vojnu na Ukrajine a súčasne potvrdili odhodlanie podporovať Ukrajinu a jej ľud v obrane proti ruskej agresii.Britský veľvyslanec na Slovensku Nigel Baker ocenil možnosť priameho dialógu s poslancami NR SR na tieto dôležité témy. Na stretnutí prítomným tlmočil postoj Spojeného kráľovstva v otázke podpory teritoriálnej integrity a suverenity Ukrajiny, ktorá čelí ruskej agresii.Taktiež ocenil rozhodnutie slovenskej vlády, ktorá spoločne s Veľkou Britániou a ďalšími medzinárodnými partnermi poskytuje Ukrajine vojenskú pomoc.Zdôraznil, že je jedine na Ukrajine, aby rozhodla o podmienkach zmysluplného mieru tak, ako to je nastavené v desaťbodovom mierovom pláne ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského