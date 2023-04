Čína z vojny na Ukrajine profituje, tvrdí Pavel a nemá reálny záujem o skoré vyriešenie konfliktu

Sprostredkovateľ mieru

25.4.2023 (SITA.sk) - Čína nie je podľa českého prezidenta Petra Pavla dôveryhodným sprostredkovateľom mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Pavel v rozhovore pre spravodajský portál Politico uviedol, že Peking profituje z predlžovania vojny.Český prezident sa takto vyjadril v súvislosti s tým, že Čína sa snaží predstavovať v pozícii sprostredkovateľa mieru na Ukrajine a nedávno zverejnila vágny plán ukončenia konfliktu.Hoci väčšina západných štátov je skeptická voči tomuto náznaku ochoty Pekingu, niektoré krajiny, napríklad Francúzsko, trvajú na tom, že Čína by mohla v mierových rokovaniach zohrať významnú rolu.Petr Pavel, ktorý je bývalým vysokopostaveným predstaviteľom NATO, je však jednoznačný. Argumentuje, že Čína chce len to, čo je pre ňu najlepšie, a zatiaľ je to vojna.„Som presvedčený, že je v záujme Číny, aby terajší stav pretrvával, pretože môže tlačiť Rusko k množstvu ústupkov,“ vyjadril sa Pavel.Peking podľa jeho slov môže od Moskvy dostávať lacnú ropu, plyn a iné zdroje výmenou za „neobmedzené“ partnerstvo.„Pre Čínu je dobré aj to, že Západ sa pravdepodobne stáva trochu slabší vzhľadom na podporu Ukrajiny,“ dodal. „Nemyslím si, že Čína má reálny záujem o vyriešenie vojny v krátkom čase,“ poznamenala česká hlava štátu.Petr Pavel zároveň priamo vyslovil obavy z rastu populizmu a ruského vplyvu v susedstve Českej republiky. S poukázaním na možnosť, že vo voľbách na Slovensku v neskoršej časti tohto roka zvíťazia populisti, český prezident povedal, že by to bola „ťažká situácia pre Slovensko, ale aj pre nás ako susedov a naozaj veľmi blízkych partnerov“.Ešte otvorenejšie sa vyjadril o Maďarsku. „Je veľa dobrých dôvodov na obavu z proruskej orientácie terajšieho maďarského vedenia,“ poznamenal.