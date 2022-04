Žilinka má silný argument pre podanie návrhu na rozpustenie Kotlebovej ĽSNS, myslí si politológ

Zabetónovanie majetku strany

Memento pre extrémistické strany

7.4.2022 - Doteraz nebol žiadny náznak, že by chcel generálny prokurátor Maroš Žilinka prísť s návrhom na rozpustenie strany Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) . Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak s tým, že zatiaľ si takýto krok generálneho prokurátora predstaviť nevie.„Ale má veľmi silný argument, aby inicioval rozpustene tej strany. Bol by obhájiteľný aj pred verejnou mienkou," povedal Koziak v reakcii na odsúdenie šéfa ĽSNS a poslanca parlamentu Mariana Kotlebu . Za rozdávanie šekov s nacistickou symbolikou dostal trest šesť mesiacov s podmienečným odkladom na rok a pol.Námestník generálneho prokurátora Jozef Sedlák na tlačovej besede v utorok 5. apríla tohto roka nepovedal, či príde podnet na rozpustenie ĽSNS. Uviedol, že dôkladne monitorujú situáciu a „naše závery sa opierajú nielen o rozhodovacie činnosti súdov v SR, ale aj európskych súdov".Návrh na rozpustenie ĽSNS predložil v roku 2017 generálny prokurátor Jaromír Čižnár . Senát Najvyššieho súdu SR v roku 2019 tento návrh zamietol.Podľa politológa aktuálny verdikt Najvyššieho súdu SR o Kotlebovi ovplyvní pôsobenie ĽSNS. Ako uviedol Koziak, k oslabeniu strany došlo už pri neprávoplatnom odsúdení Kotlebu Špecializovaným trestným súdom za kauzy šeky ako aj odchodom skupiny okolo europoslanca Milana Uhríka z ĽSNS a založením konkurenčného hnutia Republika „Kotleba sa potom stal sa oveľa menej aktívny a menej ho bolo vidieť v médiách. Je ťažko povedať, či to bolo preto, aby neprovokoval pred rozhodnutím odvolacieho súdu alebo to bolo preto, že sa rozhodol z politiky z rôznych dôvodov stiahnuť a vidíme, že si zabetónoval majetok tejto strany," zhodnotil Koziak.Kotleba dostal podmienečný trest, ale podľa politológa politickú činnosť bude môcť nejakým spôsobom na čele ĽSNS vyvíjať. Koziak predpokladá, že podmienka udelená súdom bude Kotlebu obmedzovať, aby sa pri neuváženom výroku nepremenila na nepodmienečný trest.„Skôr môžeme uvažovať nad tým, že Kotleba bude zo slovenskej politiky postupne odchádzať. Pre extrémistické strany môže byť memento, že extrémistická rétorika môže naraziť na odpoveď zo strany orgánov činných v trestnom konaní a môže viesť k odsúdeniu aj k existenčnému ohrozeniu politickej strany," mienil politológ.Prieskum agentúry Focus pre TV Markíza z konca februára tohto roka ukázal, že preferencie strany Republiky boli 7 percent a ĽSNS 3,8 percenta. Kotlebovci sú tak pod päťpercentným prahom zvoliteľnosti do parlamentu.Podľa Koziaka Republika už „vykradla" voličov ĽSNS a možno aj zbytok voličov prejde od kotlebovcov k tejto strane. „Ukazuje sa, že masa extrémistických voličov je obmedzená. Navyše, časť týchto voličov dokáže v istých momentoch osloviť aj Smer ," uzavrel politológ.