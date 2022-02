ZOH 2022 hokej: Fantastické Slovensko postupuje do semifinále. Porazilo USA 3:2 po nájazdoch

Slováci v piatkovom semifinále nastúpia proti víťazovi zápasu Švédsko – Kanada.

Američania si chceli okamžite vytvoriť tlak a v úvodnej minúte vyslali dve strely na Rybára, slovenský brankár bol na začiatku zápasu koncentrovaný. Slováci prvýkrát nebezpečne ohrozili Manna v 6. minúte, keď sa dostal k dorážke Zuzin. Hra sa postupne vyrovnala a v 9. minúte sa Slováci dostali do vedenia. Čerešnák našiel pred bránkou osamoteného Slafkovského, ktorý strelil svoj piaty gól na turnaji. Potom si americkí hokejisti vypracovali niekoľko príležitostí a vyrovnali 46 sekúnd pred koncom tretiny. Po protiútoku a rýchlej kombinácii sa presadil Nick Abruzzese.

V 2. tretine sa oba tímy spoliehali na rýchle kombinácie. Slováci sa častejšie tlačili pred súperovu bránku, ale aktivita Regendu a Romana gól nepriniesla. V 29. minúte Rybár zneškodnil americký protiútok, ale o niekoľko sekúnd neskôr už strelil druhý gól Američanov Sam Hentges, ktorý zakončil rýchlu kombinačnú akciu. Následne mohol vyrovnať Hudáček, ale tiesnený súperovým obrancom nezužitkoval nájazd na Manna. Američania sa sústredili na rýchle protiútoky a po jednom z nich dvakrát zasahoval Rybár, ktorý zneškodnil pokus Agostina.

Na začiatku 3. tretiny mali Američania k dispozícii tri presilovky, ale gól nestrelili. V oslabení sa dostal do protiútoku Hrivík, Mann jeho pokus chytil. Potom sa Slováci snažili zvýšiť aktivitu, americkí hokejisti pozorne bránili. V 52. minúte sa dostal do šance Slafkovský, jeho strela mierila do žrde. Päť minút pred koncom zápasu bol vylúčený Takáč, Američania nevyužili ani túto presilovku. Slováci vyrovnali v hre bez brankára 44 sekúnd koncom zásluhou Mareka Hrivíka, zápas sa skončil v riadnom hracom čase 2:2.

Oba tímy si vybudovali gólové príležitosti v predĺžení. Dve minúty pred jeho koncom sa nepodarilo rozhodnúť Slafkovskému, slovenský brankár Rybár zlikvidoval v poslednej minúty dve šance Američanov.

Slováci sa doteraz predstavili v semifinále len v roku 2010, keď prehrali s Kanadou 2:3. Vo Vancouveri obsadili 4. miesto, v zápase o 3. miesto podľahli Fínsku 3:5.

Craig Ramsay, tréner SR: "Čo mám na to povedať. Výkon všetkých chlapcov bol výborný, ukázali toľko odvahy, vôľu obetovať sa, blokovali strely, robili všetko, čo bolo treba. Začiatok zápasu vyzeral, akoby nás Američania chceli vyhnať zo štadióna. Boli takí rýchli. Povedali sme si, že sa cez to musíme prebojovať, ustáť búrku. Podarilo sa to, postupne sme sa dostali dopredu, mali sme strely, šance. V tretej tretine sme ustáli to oslabenie. Všetci chceli pracovať, zomkli sa, povzbudzovali sa a snažili sa veriť, že to je možné."

USA – Slovensko 2:1 (1:1, 1:0, 0:1 – 0:0)

Góly: 20. Abruzzese (Beniers, Kampfer), 29. Hentges (Perbix, Smith) – 12. Slafkovský (Čerešňák, Regenda), Hrivík (Čajkovský, Hudáček)

Zostavy:

USA: Mann – Kamfper, Ness, Faber, Cooper, Perbix, Warsofsky, Helleson – O´Neill, Miele, Agostino – Abruzzese, Beniers, Knies – Farrell, Meyers, Cates – Hentges, Smith, Brisson – N. Shore

Slovensko: Rybár – Čerešňák, Čajkovský, Marinčin, Rosandič, Kňažko, Gernát, Nemec – Takáč, Hrivík, Cehlárik – Jurčo, Hudáček, Pospíšil – Kelemen, Krištof, Zuzin – Regenda, Roman, Slafkovský

