Hrivík vo štvrťfinále proti USA strelil dôležitý gól. Máme v kabíne charakter, tvrdí

Pochvala pre Rybára a Cehlárika

Takmer žiadna príprava na turnaj

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.2.2022 - Mimoriadne dôležitú úlohu pri postupe slovenskej hokejovej reprezentácie do piatkového semifinále ZOH 2022 v čínskom Pekingu zohral kapitán Marek Hrivík.Nebyť jeho presného zásahu v úplnom závere riadneho hracieho času stredajšieho štvrťfinálového duelu proti Američanom by sa Slováci už balili na cestu domov.Tím SR totiž v tom okamihu prehrával 1:2 a presným zásahom zariadil predĺženie, v nájazdoch potom rozhodol Peter Cehlárik.Tridsaťročný rodák z Čadce po postupe vyhlásil, že tím ukázal, aký charakter má slovenská šatňa. "Dnes to bol pre nás super zápas. Každý podal stopercentný výkon a bolo neuveriteľné, čo predviedol Paťo (Patrik Rybár). Cehlo (Peter Cehlárik) to potom rozhodol v nájazdoch. Je to tímové víťazstvo, niečo neskutočné. Dnešný triumf isto patrí medzi najdôležitejšie v kariére," povedal Hrivík do mikrofónu RTVS.Slovenská reprezentácia pritom turnaj v Pekingu začala hladkými prehrami s Fínmi ( 2:6 ) a Švédmi ( 1:4 ), výsledkovo to nevyzeralo dobre."Príprava na turnaj nebola takmer žiadna, viacerí sme nehrali a kondične sme na tom boli biedne. Na tomto turnaji sme mali náročnejší začiatok, potrebovali sme sa trochu rozkorčuľovať a spoznať jeden druhého. Trochu sme čakali, že prvé zápasy budú náročné a budeme v nich pracovať na tom, aby sme sa do toho dostali. A tak to aj bolo. Zlepšujeme sa od zápasu k zápasu. V dôležitej fáze sme chceli zabrať a tak to aj bolo," pokračoval.Prišli však triumfy nad Lotyšmi, Nemcami a Američanmi. A tie katapultovali zverencov trénera Craiga Ramsayho do súbojov o medaily. "Ak by sme neverili, že to môžeme dotiahnuť do boja o medaily, tak by sme sem nemuseli ísť. Teraz už zostáva sústrediť sa a preniesť to do ďalšieho duelu. Myslím si, že si to užijeme, ale len dnes. A potom sa budeme koncentrovať na ďalší zápas. Sme tu a ideme ďalej. Čakáme na súpera, ale je to najmä o nás. Máme v kabíne charakter na to, aby sme vyhrali aj ďalší duel. Nebojím sa, že nebudeme pripravení," odhodlane dodal Hrivík.