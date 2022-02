Hlasy po zápase Slovensko - Nemecko

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/:





"Ja si myslím, že sme podali veľmi dobrý výkon, Nemcov sme nepustili do šancí. Dobre sme hrali stredné pásmo, dobre sme napádali a korčuľovali. Pár prečíslení bolo, ale podržal nás výborný tímový výkon a výborný Rybár v bránke.""Dnes sme hrali tímovo, pomohli sme Paťovi a on pomohol nám. Hrali sme dobre u nás v pásme a dobre sme napádali. Pri mojom góle som to skúšal nahodiť, odrazilo sa to od Nemca a už som videl, že to ide do bránky. Myslel som si, že to ešte dotlačil do bránky Pospíšil, ale povedal mi, že to bol môj gól.""Paťo chytal výborne. V druhej tretine sme dokázali nadviazať na vedenie, čo bolo rozhodujúce. Hrali sme dobre v obrannom pásme a aj v oslabení. Prvý gól nás naštartoval, vždy sa hrá lepšie, ak nemusíme doťahovať.""Paťo chytal fantasticky. Mal aj kuš šťastia, ale to k tomu patrí. Mám radosť, že sme sa presadili až štyrikrát.""Víťazstvo sa rodilo ťažšie. Prvá tretina bola vyrovnaná, v druhej sme boli lepší, poistili sme si náskok a viedli sme 3:0, v tretej tretine sme si to už postrážili. Navyše sme dali gól do prázdnej bránky, čo nás v závere upokojilo. Nebolo to ľahké, sme radi za toto víťazstvo. Paťo Rybár v bránke nás podržal. Nemeckí útočníci boli robustnejší a silní v rohoch, bolo to ťažšie ako v zápasoch s Fínskom či Švédskom, ale ubránili sme ich našou rýchlosťou a húževnatosťou.""Od začiatku zápasu sme hrali výborne, snažili sme sa hrať rýchly hokej, dali sme prvý gól, čo bolo rozhodujúce. Potom sme pridali druhý a tretí, čím sme sa upokojili. Zápas bol náročný, vedeli sme, že kto prehrá, ide domov, psychika bola dôležitá, museli sme hrať zodpovedne v obrane. V tretej tretine sme trochu začali vymýšľať, ale už sme si to udržali. Paťo Rybár nás podržal. Američania sú jedným z najťažších súperov, v tabuľke po základnej časti skončili na prvom mieste, hrajú rýchly hokej, majú mnoho mladých hráčov. Bude to náročné.""Bolo to super tímové víťazstvo, neskutočná robota od brankára, chalani v obrane zblokovali veľa striel, využili sme šance, ktoré sme mali. Dnes nie je komu čo vytknúť, všetci hrali super a som hrdý na tento tím.""Veľmi si to cením a som rád, že tá nula pomohla k postupu do ďalšej fázy. No teraz na tu už musíme zabudnúť a čaká už zajtra nás čaká ťažký zápas, na ktorý sa musíme pripraviť. Keď sa dostali k strelám, tak to boli väčšinou dobré šance a pre brankára nie je vôbec jednoduché, keď si nemôže chytiť nejakú normálnu strelu. V Minsku však hráme podobný hokej a som rád, že som pomohol chalanom."