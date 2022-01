Petra Vlhová bodovala v zjazde v Zauchensee, favorizovaná Goggiová spadla a nedokončila

Veľký triumf po návrate

Vlhová stráca na Shiffrinovú 50 bodov

15.1.2022 (Webnoviny.sk) - Petra Vlhová obsadila 26. miesto v sobotňajšom zjazde Svetového pohára zjazdových lyžiarok v rakúskom Zauchensee a pripísala si 5 bodov do celkového poradia bojov o veľký glóbus. Pre 26-ročnú Slovenku to bola na začiatku druhej polovice sezóny SP 2021/2022 súťažná premiéra na dlhých lyžiach.Podľa vlastných slov preteky brala ako tréning pred blížiacimi sa zimnými olympijskými hrami v Pekingu, kde by už istá držiteľka slalomového glóbusu chcela nastúpiť aj v kombinácii a rýchlostných disciplínach.Veľký trumf po návrate do pretekov Svetového pohára po prekonaní koronavírusu oslávila Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová. Úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome aj super G predviedla na rýchlej, ale v spodnej časti technickej zjazdovke "Kälberloch" najlepší výkon 1:45,78 min a o desať stotín sekundy zdolala Nemku Kiru Weidleovú. Tretia skončila s mankom 44 stotín Rakúšanka Ramona Siebenhoferová.Solídne ôsme miesto obsadila Češka Ester Ledecká s mankom 1,06 s na víťazku, Vlhová na 26. priečke zaostala za Gutovou-Behramiovou o 2,27 s. Do cieľa nedošla najväčšia favoritka Talianka Sofia Goggiová. Pokĺznutie na vnútornej lyži pred nájazdom do jednej zo zákrut ju stálo pád a predčasné ukončenie víťazných ambícií v ochranných sieťach. Líderka hodnotenia SP v zjazde vyšla z nich po vlastných a na prvý pohľad by nemala mať vážnejšie zranenia. Goggiová pred pretekmi v Zauchensee natiahla úspešnú sériu vo Svetovom pohári na sedem víťazstiev."Videla som, že Sofia spadla a som rada, že je v poriadku. Tieto preteky boli pre mňa dobrý tréning. Snažím sa zlepšovať od jazdy k jazde a teší ma, že mi to ide. Je ťažké prakticky bez tréningu absolvovať také náročné preteky, potrebujem sa rozjazdiť na dlhých lyžiach. Snažila som sa hľadať čo najrýchlejšiu líniu a som rada, že to mám za sebou," uviedla Petra Vlhová pre RTVS. Na margo nedeľňajších pretekov v super G dodala: "Možno si tam budem viac veriť ako v zjazde, ale sme realisti. Budem sa snažiť podať maximum, zostávam v pokoji a uvidíme, ako to dopadne."Vlhová mierne vyťažila zo sobotnej neúčasti Mikaely Shiffrinovej, ktorá pred súťažným víkendom v Zauchensee uprednostnila tréning v Rakúsku. Vďaka zisku piatich bodov znížila stratu na americkú líderku Svetového pohára na 50 bodov, Shiffrinová má po 21 odjazdených pretekoch na konte 966, Vlhová 916 bodov. Tretia Goggiová zostala na 657 bodoch. V hodnotení zjazdu je naďalej na čele Goggiová s 300 bodmi, Vlhová je s 5 bodmi na 39. pozícii. Rovnako 5 bodov má z najrýchlejšej disciplíny na konte aj Shiffrinová."Som vďačná za dnešné preteky a víťazstvo. Úžasná zjazdovka, organizátori odviedli výbornú robotu, bolo skvelé jazdiť v týchto podmienkach. Po prekonaní ochorenia COVID-19 som mala náročné obdobie, nemohla som naplno trénovať. Teraz je to už lepšie, dostávam sa do toho. Mojím cieľom je rýchlo jazdiť a dostať sa do formy. Snažím sa byť v pohode a stále niečo dokázať," uviedla Lara Gutová-Behramiová pre RTVS.