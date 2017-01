VIDEO: Divadlo Astorka Korzo '90 uvedie premiéru inscenácie Letmý sneh

Verejná generálka divadelnej inscenácie Divadla Astorka Korzo ’90 Letmý sneh v Bratislave 23. januára 2017. Na snímke herec Ady Hajdu (On - Čimborazka). FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann Foto: FOTO TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. januára (TASR) - Divadlo Astorka Korzo '90 uvedie v utorok 24. januára premiéru inscenácie Pavla Vilikovského Letmý sneh. Režisérom nového titulu je Juraj Nvota, román zdramatizoval Jakub Nvota, dramaturgom je Andrea Dömeová, scénu a kostýmy navrhla Mona Hafsal, hudbu zložil Milan Vyskočáni.V jednotlivých postavách sa predstavia Ady Hajdu (On – Čimborazka), Szidi Tobias (Lienka), Miroslav Noga (Štefan, vedec), Peter Šimun (lekár) a Rebeka Poláková (Irenka). Reprízy uvedie divadlo 26. januára, 7. a 14. februára.Čimborazka, muž v strednom veku, do svojho životného priestoru necháva vstúpiť len manželku Lienku a priateľa Štefana, prezývaného aj nevlastné dvojča. S Lienkou láskyplne zdieľa svoj súkromný a intímny svet a s jazykovedcom Štefanom sa prechádza po obrovských planinách bohatých duševných zážitkov. Idylický príbeh sa začína zauzľovať pre zvláštne správanie sa Lienky, ktorá sa malými krokmi začína Čimborazkovi vzďaľovať. Nepamätá si spoločné zážitky, chvíľkami reaguje nepriateľsky a do prítomnosti vťahuje reálne i fiktívne osoby z minulosti.Čimborazka cíti, že kedysi nechtiac pokazil ich vzťah malichernými zásadami a zrejme aj tým, že do bezdetného manželstva odmietol prijať adoptované dieťa. Má pocit, že mu to jeho milovaná Lienka nenápadne a premyslene vracia.uviedol pre TASR po dnešnej generálke režisér Juraj Nvota.“ doplnil Jakub Nvota, autor dramatizácie románu Pavla Vilikovského.uviedol pre TASR Ady Hajdu.,“ doplnila Szidi Tobias.