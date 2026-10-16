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16. októbra 2026
Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy, v tímoch sa predstavia Celeste Buckingham, ADONXS aj Emma Drobná
O víťazstvo zabojujú aj gitarista Dávid Bílek, huslista Filip Jančík, spevák Tomáš Bezdeda a ďalšie známe hudobné osobnosti. Najnovšia časť obľúbenej relácie
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16.10.2026 (SITA.sk) - O víťazstvo zabojujú aj gitarista Dávid Bílek, huslista Filip Jančík, spevák Tomáš Bezdeda a ďalšie známe hudobné osobnosti.
Najnovšia časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko patrí hudobným hviezdam. Televízia JOJ odvysiela najnovšiu čas so spevákmi a hudobníkmi už v piatok o 20:40. V štúdiu sa tak stretnú osobnosti, ktoré robia Slovensku dobré meno aj vo svete.
V tíme Adely Vinczeovej zabojuje gitarový virtuóz a hudobný šoumen Dávid Bílek, speváčka Celeste Buckingham a spevák Adam Pavlovčin, známy aj pod umeleckým menom ADONXS. Tím, ktorý povedie Matej „Sajfa“ Cifra, bude doplnený husľovým šoumenom Filipom Jančíkom, speváčkou Emmou Drobnou a spevákom Tomášom Bezdedom. Zostava tak sľubuje pestrú kombináciu hudobných žánrov, skúseností a osobností.
„Keď sa v jednej šou stretnú takíto hudobníci, o zaujímavé momenty rozhodne nebude núdza,“ doplnila televízia. Kto prekvapí vedomosťami, kto použije svoj hudobný talent a kto si napokon pripíše víťazstvo, to sa diváci dozvedia už v piatok večer na TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy, v tímoch sa predstavia Celeste Buckingham, ADONXS aj Emma Drobná © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšia časť obľúbenej relácie Milujem Slovensko patrí hudobným hviezdam. Televízia JOJ odvysiela najnovšiu čas so spevákmi a hudobníkmi už v piatok o 20:40. V štúdiu sa tak stretnú osobnosti, ktoré robia Slovensku dobré meno aj vo svete.
V tíme Adely Vinczeovej zabojuje gitarový virtuóz a hudobný šoumen Dávid Bílek, speváčka Celeste Buckingham a spevák Adam Pavlovčin, známy aj pod umeleckým menom ADONXS. Tím, ktorý povedie Matej „Sajfa“ Cifra, bude doplnený husľovým šoumenom Filipom Jančíkom, speváčkou Emmou Drobnou a spevákom Tomášom Bezdedom. Zostava tak sľubuje pestrú kombináciu hudobných žánrov, skúseností a osobností.
„Keď sa v jednej šou stretnú takíto hudobníci, o zaujímavé momenty rozhodne nebude núdza,“ doplnila televízia. Kto prekvapí vedomosťami, kto použije svoj hudobný talent a kto si napokon pripíše víťazstvo, to sa diváci dozvedia už v piatok večer na TV JOJ.
Zdroj: SITA.sk - Milujem Slovensko privíta hudobné hviezdy, v tímoch sa predstavia Celeste Buckingham, ADONXS aj Emma Drobná © SITA Všetky práva vyhradené.
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