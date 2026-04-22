 24hod.sk    Tlačové správy

Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba ocenená za významné projekty na Slovensku


Tagy: Advokátska kancelária PR

Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba získala prvenstvo v prestížnej súťaži Právnická firma. Advokátska kancelária



22.4.2026 (SITA.sk) - Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba získala prvenstvo v prestížnej súťaži Právnická firma.


Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba získala prvenstvo v prestížnej súťaži Právnická firma roka 2026, a to v dvoch kategóriách: Energetické právo a Hospodárska súťaž. Česko-slovenská kancelária, ktorá zamestnáva viac ako 120 profesionálov, vlani na Slovensku pracovala na významných projektoch okrem iných práve v oblastiach energetiky a hospodárskej súťaže.

"Hoci sa sústreďujeme na Česko a Slovensko, rastie aj naša agenda v rámci Európskej únie, ktorá má vyústiť do stabilnej prítomnosti v Bruseli. V reakcii na rastúce a čoraz častejšie požiadavky klientov sme vlani taktiež vytvorili nový tím zameraný na hospodársku súťaž, štátnu pomoc a reguláciu," uviedol Tomáš Chrenek, riadiaci partner kancelárie, k vývoju v poslednom roku a doplnil: "Opierame sa o špičkových právnikov, ktorí pracujú v ôsmich rôznych špecializovaných tímoch. Vďaka odbornosti členov celej kancelárie sme tento rok nielen rozšírili počet získaných ocenení, ale najmä získali silné mandáty od existujúcich aj nových klientov na Slovensku, v Česku i v zahraničí."

Spoločnosť už získala viacero ocenení pre najlepšie medzinárodné právnické kancelárie, ako sú umiestnenia v rebríčkoch Chambers and Partners Europe alebo Legal500. V Česku sa pravidelne umiestňuje v rebríčku TOP 20 Najväčších právnických kancelárií a vlani taktiež bodovala na Slovensku ako Právnická firma roka 2025 v kategórii Zdravotnícke právo.

O advokátskej kancelárii Chrenek, Toman, Kotrba


Na Slovensku pôsobí advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba od roku 2021, pričom história kancelárie siaha až do roku 1993. Okrem Prahy a Bratislavy má spoločnosť pobočky aj v Brne, Ostrave a Olomouci. Poskytuje komplexné právne služby spoločnostiam aj občanom.

Zdroj: SITA.sk - Advokátska kancelária Chrenek, Toman, Kotrba ocenená za významné projekty na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Advokátska kancelária PR
