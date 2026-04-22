Streda 22.4.2026
Meniny má Slavomír
22. apríla 2026
Mesežnikov: Termín referenda prezident nevybral náhodne, bol to zámer a je to typický príklad taktizovania
Politológ Grigorij Mesežnikov sa obáva, že referendum s dvoma otázkami nebude platné. Prezident Peter Pellegrini rozhodnutím o nevyhlásení ...
Zdieľať
22.4.2026 (SITA.sk) - Politológ Grigorij Mesežnikov sa obáva, že referendum s dvoma otázkami nebude platné.
Prezident Peter Pellegrini rozhodnutím o nevyhlásení referenda o predčasných parlamentných voľbách potvrdil svoju dvojtvárnosť a schopnosť prispôsobovať sa politickej situácii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.
Poukázal na to, že Pellegrini svoje rozhodnutie odôvodnil starším rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý sa otázkou vyhlásenia referenda zaoberal na podnet Zuzany Čaputovej. Svoju predchodkyňu v kresle hlavy štátu pritom Pellegrini kritizoval a odhováral ju od toho, aby dala podanie na ústavný súd. Teraz sa s verdiktom tak stotožnil, že už nepokladal za potrebné podnikať ďalšie kroky.
„Najčistejším riešením po právnej aj politickej stránke by bolo, keby sa bol prezident obrátil na ústavný súd. Myslím si, že súd by veľmi rýchlo rozhodol. Peter Pellegrini toto nevyužil a len potvrdil, že je politikom, ktorý je skôr schopný sa prispôsobovať okolnostiam, než tieto okolnosti aktívne formovať,“ skonštatoval Mesežnikov a pripomenul, že rozhodnutie ústavného súdu sa síce týkalo možnosti skrátenia volebného obdobia referendom, no bolo viazané na trochu inak formulovanú otázku.
Podľa neho je pochopiteľné, že mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá vynaložila mnoho úsilia na to, aby vyzbierala potrebných 350-tisíc platných podpisov pod petíciu za vypísanie referenda, je nespokojná.
Napokon, už avizovala, že sa so sťažnosťou obráti na ústavný súd. Ten sa teda aj tak bude aktuálnym referendom zaoberať. „Toto mohol prezident vybaviť jedným podaním a nebol by okolo toho žiadny spor. Teraz je to však znova len ďalšie polienko do ohňa a prispieva to k polarizácii slovenskej spoločnosti,“ podotkol politológ.
Prezident napokon vyhlásil referendum na 4. júla 2026 k dvom zvyšným otázkam, ktoré požadovali občania podpísaní pod petíciou – jednou je zrušenie doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad pre predsedu vlády Roberta Fica, ďalšou je znovuobnovenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry.
Mesežnikov sa obáva, že referendum s týmito dvoma otázkami nebude platné, pretože sa na ňom nezúčastní dostatočný počet voličov. Pripomenul, že jediným úspešným referendom v histórii Slovenska zostáva referendum o vstupe do Európskej únie, kde bola 52-percentná volebná účasť, čiže hlasovať prišla len tesná nadpolovičná väčšina.
Otázky v referende sú však podľa neho relevantné, pretože súvisia s deštrukciou právneho štátu, ktorá sa deje od prevzatia moci súčasnou vládnou koalíciou. „Mobilizujúce však zrejme budú len pre časť voličov, a to najmä pre oponentov vládnych strán. Koalícia bude zrejme vyzývať svojich priaznivcov, aby zostali doma a nezúčastnili sa na referende,“ poukázal Mesežnikov.
V prípade, ak by referendum bolo platné a občania by sa v ňom vyjadrili za zrušenie doživotnej renty pre Fica aj za obnovenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, poslanci parlamentu by sa podľa politológa mali podľa toho zariadiť. „Mali by schváliť príslušné legislatívne úpravy, inak by sa previnili proti ústavnému poriadku,“ podčiarkol.
Mesežnikov sa domnieva, že výber termínu referenda na začiatok letných prázdnin nebol náhodný. „Myslím si, že to bol zámer v snahe vytvoriť čo najmenej priaznivé podmienky pre dosiahnutie potrebnej účasti na referende, a teda jeho platnosti. Je to typický príklad taktizovania, ku ktorému častejšie siahajú práve politické sily, z ktorých pochádza Peter Pellegrini,“ poznamenal.
Prezident termín referenda odôvodnil tým, aby mali zahraniční Slováci dostatok času na požiadanie o možnosť voľby poštou. „Som veľmi zvedavý, či bude prezident nejako výrazne bojovať za to, aby koalícia voľbu poštou zo zahraničia nezrušila,“ podotkol politológ.
Zdroj: SITA.sk - Mesežnikov: Termín referenda prezident nevybral náhodne, bol to zámer a je to typický príklad taktizovania © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Peter Pellegrini rozhodnutím o nevyhlásení referenda o predčasných parlamentných voľbách potvrdil svoju dvojtvárnosť a schopnosť prispôsobovať sa politickej situácii. Pre agentúru SITA to uviedol politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov.
Poukázal na to, že Pellegrini svoje rozhodnutie odôvodnil starším rozhodnutím Ústavného súdu SR, ktorý sa otázkou vyhlásenia referenda zaoberal na podnet Zuzany Čaputovej. Svoju predchodkyňu v kresle hlavy štátu pritom Pellegrini kritizoval a odhováral ju od toho, aby dala podanie na ústavný súd. Teraz sa s verdiktom tak stotožnil, že už nepokladal za potrebné podnikať ďalšie kroky.
„Najčistejším riešením po právnej aj politickej stránke by bolo, keby sa bol prezident obrátil na ústavný súd. Myslím si, že súd by veľmi rýchlo rozhodol. Peter Pellegrini toto nevyužil a len potvrdil, že je politikom, ktorý je skôr schopný sa prispôsobovať okolnostiam, než tieto okolnosti aktívne formovať,“ skonštatoval Mesežnikov a pripomenul, že rozhodnutie ústavného súdu sa síce týkalo možnosti skrátenia volebného obdobia referendom, no bolo viazané na trochu inak formulovanú otázku.
Bude referendum platné?
Podľa neho je pochopiteľné, že mimoparlamentná strana Demokrati, ktorá vynaložila mnoho úsilia na to, aby vyzbierala potrebných 350-tisíc platných podpisov pod petíciu za vypísanie referenda, je nespokojná.
Napokon, už avizovala, že sa so sťažnosťou obráti na ústavný súd. Ten sa teda aj tak bude aktuálnym referendom zaoberať. „Toto mohol prezident vybaviť jedným podaním a nebol by okolo toho žiadny spor. Teraz je to však znova len ďalšie polienko do ohňa a prispieva to k polarizácii slovenskej spoločnosti,“ podotkol politológ.
Prezident napokon vyhlásil referendum na 4. júla 2026 k dvom zvyšným otázkam, ktoré požadovali občania podpísaní pod petíciou – jednou je zrušenie doživotnej renty pre vybraných ústavných činiteľov, napríklad pre predsedu vlády Roberta Fica, ďalšou je znovuobnovenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry.
Mesežnikov sa obáva, že referendum s týmito dvoma otázkami nebude platné, pretože sa na ňom nezúčastní dostatočný počet voličov. Pripomenul, že jediným úspešným referendom v histórii Slovenska zostáva referendum o vstupe do Európskej únie, kde bola 52-percentná volebná účasť, čiže hlasovať prišla len tesná nadpolovičná väčšina.
Termín konania referenda
Otázky v referende sú však podľa neho relevantné, pretože súvisia s deštrukciou právneho štátu, ktorá sa deje od prevzatia moci súčasnou vládnou koalíciou. „Mobilizujúce však zrejme budú len pre časť voličov, a to najmä pre oponentov vládnych strán. Koalícia bude zrejme vyzývať svojich priaznivcov, aby zostali doma a nezúčastnili sa na referende,“ poukázal Mesežnikov.
V prípade, ak by referendum bolo platné a občania by sa v ňom vyjadrili za zrušenie doživotnej renty pre Fica aj za obnovenie NAKA a Úradu špeciálnej prokuratúry, poslanci parlamentu by sa podľa politológa mali podľa toho zariadiť. „Mali by schváliť príslušné legislatívne úpravy, inak by sa previnili proti ústavnému poriadku,“ podčiarkol.
Mesežnikov sa domnieva, že výber termínu referenda na začiatok letných prázdnin nebol náhodný. „Myslím si, že to bol zámer v snahe vytvoriť čo najmenej priaznivé podmienky pre dosiahnutie potrebnej účasti na referende, a teda jeho platnosti. Je to typický príklad taktizovania, ku ktorému častejšie siahajú práve politické sily, z ktorých pochádza Peter Pellegrini,“ poznamenal.
Prezident termín referenda odôvodnil tým, aby mali zahraniční Slováci dostatok času na požiadanie o možnosť voľby poštou. „Som veľmi zvedavý, či bude prezident nejako výrazne bojovať za to, aby koalícia voľbu poštou zo zahraničia nezrušila,“ podotkol politológ.
Zdroj: SITA.sk - Mesežnikov: Termín referenda prezident nevybral náhodne, bol to zámer a je to typický príklad taktizovania © SITA Všetky práva vyhradené.
