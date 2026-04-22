 24hod.sk    Tlačové správy

Súťaž Mastercard Obchodník roka v kategórii odevy ovládla značka Sinsay


V prestížnej súťaži nechala za sebou aj známe medzinárodné firmy.


Módna značka Sinsay potvrdila svoju pozíciu na slovenskom trhu. V najnovšom, 13. ročníku prestížnej súťaže Mastercard Obchodník roka, získala prvenstvo v kľúčovej kategórii Obchodník roka s odevmi. V súboji o priazeň zákazníkov predbehla aj silných medzinárodných hráčov na tomto trhu.

Zákaznícka lojalita ako kľúč k úspechu


Víťazstvo v kategórii Obchodník roka s odevmi nie je náhodné. Na rozdiel od iných odborných súťaží, Obchodník roka stavia svoje výsledky na reálnych skúsenostiach a hlasoch slovenských zákazníkov.

"Na prvom mieste v kategórii Obchodník roka s odevmi sa umiestnila značka Sinsay, spoločnosti LPP. V rámci kategórie ide o dobre známu značku s lojálnymi zákazníkmi," uvádza sa v oficiálnej správe organizátora súťaže. Práve silná komunita a schopnosť rýchlo reagovať na módne trendy za dostupné ceny vystrelili Sinsay na vrchol rebríčka. Zatiaľ čo najväčší konkurenti v kategórii, operujú výhradne v online priestore, Sinsay ťaží zo svojej siete kamenných predajní.

"Tento výsledok je jasným potvrdením opodstatnenia budovania Omnichannel distribúcie. Možnosť kombinovať pohodlie online nákupu a bezprostredný osobný kontakt na predajni, je kľúčová konkurenčná výhoda, ktorú slovenský spotrebiteľ preferuje. Prvé miesto je tak výsledkom dlhodobého budovania nielen predajnej siete ale aj dôvery v náš e-shop u slovenských zákazníkov.uviedol Patrik Čanecký, konateľ LPP Slovakia, s.r.o.

Rok 2026: Sinsay mieri ešte bližšie k zákazníkom v regiónoch


Rok 2025 bol pre Sinsay rokom výraznej expanzie, ktorá prispela k lepšej viditeľnosti značky a k jej väčšej dostupnosti pre zákazníkov naprieč regiónmi. V súčasnosti atakuje hranicu 110 predajní po celom Slovensku. Trend dynamického rastu ale nekončí. Značka Sinsay plánuje v roku 2026 svoju sieť ešte viac rozšíriť a priniesť módne trendy aj do menších a stredne veľkých miest. Nové predajne pribudnú v lokalitách ako napríklad Dolný Kubín, Stropkov, Detva, Čadca, Turčianske Teplice či Zákamenné.

"Cieľom tejto expanzie je zabezpečiť jednoduchší prístup, dostupnosť sortimentu a potvrdiť, že moderná móda za prijateľné ceny nie je viazaná len na veľké mestá," znie stratégia značky pre nadchádzajúce obdobie.

Zdroj: SITA.sk - Súťaž Mastercard Obchodník roka v kategórii odevy ovládla značka Sinsay © SITA Všetky práva vyhradené.

