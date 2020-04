Ako dlho trvá, kým sa človek úplne vylieči z Covid-19? Vedci si všimli podivný jav

Kedy je pacient vyliečený z Covid-19? Odpoveď na túto otázku zverejnilo na sociálnej sieti Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Podľa odborníkov môže liečba ochorenia trvať aj niekoľko týždňov. Dvojtýždňová karanténa nastupuje až po odznení príznakov.

Po ústupe príznakov nasleduje karanténa

„Pacient s potvrdeným ochorením Covid-19, ktorému ustúpili príznaky ochorenia, musí byť ešte dva týždne v karanténe. Ak následne neprejavuje žiadne známky ochorenia, musí byť ešte dvakrát negatívne testovaný, až potom oficiálne prekonal ochorenie,“ ozrejmuje NCZI.

Výnimka platí pre osoby, ktoré boli v povinnej dvojtýždňovej karanténe z preventívnych dôvodov a nemajú žiadne známky infekčného ochorenia. Tie sa po 14 dňoch môžu vrátiť do bežného života bez toho, aby museli byť znova otestované.

Záhada, ktorú zatiaľ vedci nevedia vysvetliť

Podľa odborníkov sa prejavy Covid-19 u väčšiny ľudí objavia do dvoch týždňov od nákazy. Sú však dokumentované aj prípady, u ktorých sa prvé symptómy vyskytli až po mesiaci.

V ázijských krajinách sa tiež vyskytli prípady dosiaľ nevysvetlenej opätovnej nákazy koronavírusom. Približne dve percentá ľudí v Južnej Kórei mali po dvoch týždňoch od prepustenia z nemocnice znova pozitívny test na Covid-19. Vedci netušia, či sa tieto osoby nakazili znova, alebo sa v ich organizme vírus reaktivoval.

Zistenie je znepokojujúce najmä preto, lebo u niektorých ľudí by ani po prekonaní nákazy nemuselo dôjsť k vytvoreniu prirodzenej imunity. Rovnako to môže znamenať, že sa vírus z tela celkom nevytratil ani po vyliečení sa a citlivé testy mohli odhaliť fragmenty jeho RNA. Vedci však zatiaľ nenašli dôkaz, že by boli ľudia, ktorí vírus už prekonali, infekční pre svoje okolie, uvádza Independent.co.uk.