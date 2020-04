V Česku otvárajú psie salóny, hodinárstva aj povolia svadby do 10 ľudí. Začínajú s prvou fázou uvoľnovania obmedzení

Otvárajú sa trhoviská, autobazáre aj predajne áut. Povolené budú aj vonkajšie tréningy profesionálnych športovcov s vylúčením verejnosti a za sprísnených hygienických podmienok aj svadby do 10 ľudí. V druhej vlne, od 27. apríla, by sa mali otvoriť ďalšie obchody s rozlohou do 200 metrov štvorcových, ktoré však nemôžu byť v nákupných centrách.

