Koronavírus: Na Slovensku pribudli nakazení aj jedno úmrtie, schválili plán otvárania obchodov a pendleri majú s testami čakať (online)

15:39 Aktuálne informácie o koronavíruse, ktoré nie je potrebné hľadať na internete, ale budú sústredené na jednom mieste. To je ambíciou novej web stránky korona.gov.sk. V aktualizovanej a prehľadnejšej verzii ju spustil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) v spolupráci s Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (NASES), Permanentným krízovým štábom a dobrovoľníkmi z IT komunity slovensko.help. Na stránke sa stále intenzívne pracuje. Agentúru SITA o tom v utorok informovalo Oddelenie komunikácie ÚPVII.

15:26 Mexické drogové kartely počas pandémie nového koronavírusu rozdávajú obyvateľom balíčky pomoci, no vláda to nemôže zastaviť. V pondelok to povedal mexický prezident Andrés Manuel López Obrador a vyzval kartely, aby s tým prestali. „Nechcem ich počuť hovoriť ‘rozdávame balíčky pomoci’. Nie, bolo by lepšie prestať a myslieť na ich rodiny, tých, čo sú do týchto aktivít zapojení a čo ma teraz počúvajú alebo sa na mňa pozerajú,“ vyhlásila mexická hlava štátu.

Už v minulosti sa drogové kartely snažili získať sympatie miestnych obyvateľov darmi. Teraz sa na sociálnych sieťach objavili videá, ako jedna z dcér väzneného narkobaróna Joaquína „El Chapa“ Guzmána rozdáva balíčky s ryžou, cestovaniami, olejom na varenie a toaletným papierom, ktoré mali na sebe jeho snímku. V severnom Mexiku zase údajne rozdávali balíčky pomoci Zálivový kartel a Severovýchodný kartel.

López Obrador tiež počas svojho vyhlásenia poukázal aj na zločinecké skupiny zameriavajúce sa na krádež palív z potrubí. Takéto gangy často nechávajú malé množstvá benzínu alebo nafty miestnym farmárom, aby si získali ich podporu.

15:13 Koronavírusom sa nakazilo sedem zamestnancov nemocnice v Nových Zámkoch.

14:58 V Česku sa vo štvrtok začne plošné testovanie na ochorenie Covid-19, ktorého cieľom je zmapovať jeho výskyt v rámci celého obyvateľstva. Testovanie bude trvať 14 dní a zapojiť by sa doň malo až 27-tisíc ľudí. Výsledky by mali byť známe začiatkom mája, informuje spravodajský portál Novinky.cz.