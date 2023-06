Ako správne variť párky vo vode, aby nepopraskali? Mnoho ľudí robí práve túto chybu

Výsledkom sú tak popraskané párky, ktoré prišli o svoju prirodzenú šťavnatosť. Ako teda správne ohriať párky vo vode, aby nepopraskali? Držte sa nasledujúcich pravidiel.

Aby vám párky nepopraskali a zachovali si svoju šťavnatosť, je úplne zásadné, akým spôsobom ich budete variť. Presnejšie povedané, párky nevarte, ale iba ohrievajte. Vo vriacej vode by totiž praskli. Ako teda pri ohreve párkov postupovať?

Pripravte si hrniec s pokrievkou, dajte doň vodu vo výške párkov a hrniec postavte na sporák. Do vlažnej vody v hrnci vložte párky. Vodu pomaly zahrievajte tesne až k bodu varu. Ako sme ale upozornili, je oveľa lepšie vodu nevariť. Keď budete mať pocit, že sa voda v hrnci blíži k bodu varu, stiahnite sporák na minimum. Vo vode s teplotou 80 až 85 stupňov Celzia párky prehrievajte 5 až 10 minút, potom ich môžete dať na tanier.

Vyššie uvedený postup, ako správne ohriať párky vo vode, zaručí, že párky budú krásne prehriate, šťavnaté a rozhodne nepopraskajú. Keď si ich následne naservírujete na tanier, váš pôžitok z tejto pochúťky bude stopercentný.

Na čo dať pozor? Do párkov pri ohreve nepichajte vidličkou

Veľa z nás sa pri varení párkov uisťuje, či sú už hotové, a pichá do nich vidličkou. A to je ďalšia chyba. Do párkov pri ohreve nikdy nepichajte vidličkou, mohli by opäť popraskať. Pokiaľ sú už párky hotové, aj vtedy do nich nepichajte vidličkou, aby ste ich mohli naservírovať na tanier. Párky radšej podoberte (vidličkou či iným kuchynským náradím) a týmto spôsobom ich dajte na tanier.

Tipy, ako jednoducho vyzliecť umelé črievko z párky a ako na vyzliekacie párky

Ohrievali ste vo vode párky v umelom črievku a teraz ich potrebujete čo najjednoduchšie vyzliecť? Umelého črievka z párku sa veľmi ľahko zbavíte tak, keď začnete párok lúpať okamžite po vytiahnutí z horúcej vody. V momente, keď necháte párok aj mierne vychladnúť, budete pravdepodobne z párky nechtiac spolu s črievkom lúpať aj mäso.

A ako je to so vyzliekacími párkami? Pokiaľ ide o klasické vyzliekacie párky, igelit z nich samozrejme zlúpnite ešte pred samotným ohrevom vo vode.