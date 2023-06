Listy vlašských orechov sú liečivým zázrakom prírody – môžete liečiť až 15 vážnych chorôb!

Listy obsahujú vitamíny, glukozidy, flavonoidy, karotenoidy a aromatické éterické oleje. Pre zlepšenie nášho zdravia môžeme použiť nielen listy, ale aj šupku nezrelých orechov, rovnako ako mladé plody, ktoré ešte nemajú tvrdú škrupinu.

Použitím orechových listov môžeme posilniť srdce, podporiť správne fungovanie ciev, zlepšiť metabolizmus a znížiť hladinu cukru v krvi. Okrem toho majú listy antibakteriálny a antiseptický účinok. Pri aplikácii na rany môžu urýchliť ich hojenie a podporovať liečbu kožných zápalov a mykóz.

Ako zbierať a sušiť orechové listy

Listy by mali byť zozbierané koncom mája a začiatkom júna. To je doba, kedy sú listy plne vyvinuté. Musíme venovať pozornosť tomu, že listy nie sú choré – nesmú mať žiadne zafarbenie ani iné neprirodzené príznaky pre rastliny. Pri zbere listov je musíme oddeliť od stonky. Aj v júni zbierame mladej orechy, u niektorých stromov aj v júli.

Úroda vysušte na tmavom a vzdušnom mieste. Dobre sušené listy by nemali stratiť svoju zelenú farbu. Tí, ktorí zhnednú, by mali byť okamžite zlikvidovaní. Vložte sušené zelené listy do pohára alebo inej dobre uzavretej nádoby.

Ako pripraviť zdravotné infúziu z orechových listov?

Do pohára dajte lyžicu drvených orechových listov. Zalejte je 250 ml vriacej vody a nechajte hodinu variť. Napätý nápoj sa pije trikrát denne na 1/3 šálky, najlepšie pred každým jedlom.

Táto bylinná infúzie sa odporúča najmä pri hnačkách, zápaloch a gastrointestinálnom krvácanie.

Ak má naša pokožka problémy s akné, impetigom alebo zápaly, možno infúziu použiť ako obklady na kožu. K tomu namočíme gázu a aplikujeme ju na choré miesto.

Naparovacia infúzie môže byť tiež použitá pre obleky, ktoré pomôžu pri liečbe hemoroidov a zápalov ženských intímnych miest.

Ako pripraviť odvar z orechových listov?

Na prípravu odvaru dajte do hrnca lyžicu sušených listov a zalejte 0,5 l vlažnej vody. Zahrievajte ho po dobu 10 minút a nenechajte ho vrieť. Zložíme to z ohňa a počkáme ďalších 5 minút. Odvar možno použiť na vypláchnutie úst a ďasien. Okrem toho možno na podporu liečby mykózy a nadmerného potenia nôh použiť odvarové obklady a namáčanie nôh.

Pre zlepšenie stavu pokožky môžeme použiť 80 g drvených listov s prídavkom šupky zo sušeného ovocia. Pridáme 300 g akéhokoľvek rastlinného oleja a necháme ho na tmavom mieste po dobu 20 dní.

Na lymfadenitída, vyliečiť cystitídu a mastitídu pomôže odvar z lyžice suchého lístia a 0,5 l vody. Stačí vypiť 2 lyžice nápoje trikrát denne, pol hodiny pred jedlom.

Môžeme tiež pripraviť tinktúru z listov vlašského orecha, ktorá pomôže vyliečiť prostatitídu. Nalejte 200 g vodky na 1 lyžicu listov. Tinktúru odložíme na 2 týždne na tmavé miesto a občas ju pretrepeme. Pripravený nápoj vypite dvakrát denne, 20 minút pred jedlom, v množstve 30 kvapiek.

Tinktúra z mladých orechov

Vybrali sme 10 mladých, zelených orechov. Vidličkou skontrolujeme, či sú tak mäkké, že ich dokážeme problémom prelomiť. Dali sme si rukavice, aby sme zabránili znečisteniu kože. Umyjeme ich pod tečúcou vodou a nakrájame na jemno. Vložte nasekané orechy do nádoby, pridajte 7 čajových lyžičiek cukru a 200 ml 70% alkoholu vyrobeného z liehu. Všetko sme na mesiac odložili. Musíme si pamätať, že nádobou denne pretrepávame.

Keď je mesiac na konci, napnite tinktúru cez gázu alebo tetra a nalejte ju do fliaš z tmavého skla. Tinktúra je vhodná pri hnačkách a bolestiach brucha (žalúdok, pečeň a črevá). Okrem toho podporuje očistu tela. Pite tinktúru 2-3krát denne, po 40 kvapkách – môžete pridať kvapky na lyžičku cukru alebo zmiešať s vodou.

Kúpeľ z vlašských orechov

V prípade kožných problémov, ako sú hnisavé vyrážky, ekzémy alebo pľuzgiere, odporúčame kúpeľa s prídavkom vlašských orechov. Pridajte asi 1,2 litra vody na 0,5 až 1 kg mletých listov. Všetko dusíme 30 minút. Pridajte infúziu do rovnakého množstva čistej vody pri teplote 37-40 ° C a namočte zápal.

Ďalšie vlastnosti orecha

Vedci zistili, že vodný extrakt z listov vlašských orechov tiež podporuje liečbu tuberkulózy a jej derivátov. Okrem toho je známe, že liečivé vlastnosti podporujú dnu, chudokrvnosť, chronickú únavu, bolestivú menštruáciu, pohlavné choroby, zápaly tráviaceho traktu, krivicu a ekzémy.

Môžeme kúpiť drogu Yuglon v lekárni. Obsahuje listový a orechový olej a etanol. Pri aplikácii na pokožku má protizápalové a antibakteriálne vlastnosti a tiež podporuje hojenie rán.

Málokto pozná liečivé vlastnosti listov vlašských orechov. Zdieľajte tento článok so svojimi priateľmi!