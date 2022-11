Ako vybrať vianočný stromček, ktorý vám doma rýchlo neopadá. Stromček kupujte vonku a zamerajte sa na stav jeho ihličia

Lenže, akým spôsobom vybrať vianočný stromček, aby na Vianoce urobil nielen parádu, ale aby vám doma tiež dlho vydržal a neopadal vám?

Nákup vianočného stromčeka si dobre načasujte

Pre aký živý stromček ste sa na Vianoce rozhodli tentoraz? Bude to smrek strieborný, jedľa kaukazská alebo borovica lesná? Nech už si vyberiete ktorýkoľvek, podstatné je, aby ste nákup vianočného stromčeka nenechávali na poslednú chvíľu.

Ak sa totiž rozhodnete kúpiť vianočný stromček deň až dva pred Štedrým dňom s cieľom toho, aby bol čo najčerstvejší, pripravíte sa o väčší výber. Všetky stromčeky v ponuke predajcu sú totiž pravdepodobne rezané v lesnej škôlke v rovnakom čase.

Kúpte si vianočný stromček predávaný vonku

Aby vám vianočný stromček, ktorý si zaobstaráte, doma rýchlo neopadal, vyhnite sa jeho nákupu v uzavretých obchodoch. Stromček tu už nemusí byť v dobrom stave vplyvom pôsobenia tepla. Zamerajte sa radšej na nákup stromčeka v otvorených priestoroch záhradníctva či vo vonkajšom stánku.

Vianočný stromček vyberajte na pohľad aj na omak

Rozhodli ste sa pre jedličku, smrek alebo borovicu? Vyberte si stromček, ktorý vyzerá na pohľad zdravo, krásne vonia a má sviežu farbu, súmerný tvar, bohatšie vetvy a ihličie, ktoré pevne držia na vetvičkách. Ihličie by v žiadnom prípade nemalo zo stromčeka opadávať alebo byť suché.

Či je stromček v kondícii, spoznáte aj podľa triku s ihličím. Skúste ho prehnúť medzi prstami. Ak je ohybné, je vianočný stromček čerstvý. Ak sa vám ihličie medzi prstami ľahko zlomí alebo začne dokonca z vetvičiek opadávať, nákup stromčeka si radšej rozmyslite.

Kúpený vianočný stromček si zrežte až doma

Je veľkou chybou, keď si necháte na mieste od predajcu vyfrézovať vianočný stromček, aby sa vám následne lepšie zmestil do stojana. Vianočný stromček bude kvôli tomu rýchlejšie zosychať. Stromček si nechajte naopak iba zabaliť a doma ho postavte do najchladnejšieho miesta, kam nesvieti slnko. Napríklad na severný balkón alebo záhradu. Ak stromček skladujete pri teplote vyššej ako nula stupňov Celzia, zrežte jeho kmeň o dva centimetre a potom ho dajte do nádoby s vodou.

Vyberte stojan s nádržkou na vodu

Aby vám živý vianočný stromček vydržal čo najdlhšie, pred zdobením ho umiestnite do špeciálneho stojana s nádržkou na vodu. Aj nazdobený stromček by ste mali pravidelne zalievať. Podstatné navyše je, aby ste ho neumiestnili vedľa kúrenia ani vedľa okna, kam svieti slniečko.