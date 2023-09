Burčiak má priaznivé účinky. Takáto dávka by sa však nemala prekročiť

Kvalitný burčiak obsahuje aj množstvo zdraviu prospešných látok. Denná dávka by však nemala byť vyššia ako tri decilitre. Upozornil na to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave na sociálnej sieti.





Burčiak je kvasiaci hroznový mušt, ktorý vzniká pri výrobe vína s obsahom alkoholu do šesť percent. Napriek svojmu vysokému obsahu cukru obsahuje aj množstvo zdraviu prospešných látok, z ktorých niektoré pochádzajú z hrozna a iné z kvasiniek. Nie je však vhodný pre diabetikov."Má veľa vitamínov, najmä vitamíny skupiny B, stopové prvky, minerály a ovocné cukry. Obsahuje železo, zinok, má priaznivé účinky na trávenie, dobre pôsobí na nervovú sústavu, vďaka tiamínu zlepšuje pleť, zlepšuje činnosť srdca, kyselina pantotenová má pozitívny vplyv na zažívacie ústrojenstvo a sliznicu," priblížil úrad. Červený burčiak tiež obsahuje antioxidant, ktorý priaznivo pôsobí na srdcovo-cievny systém a bráni starnutiu na bunkovej úrovni, čím pomáha predchádzať civilizačným ochoreniam.RÚVZ upozornil, že denná dávka burčiaku by nemala byť viac ako tri decilitre. "Ak si niekto myslí, že čím viac burčiaku vypije, bude zdravší, tak sa mýli. Väčšie množstvo burčiaku môže vďaka obsahu kvasiniek spôsobiť búrku v našich črevách," uviedol.Kvalitný burčiak možno podľa úradu odhaliť podľa farby, vône a chuti. "Dobrý burčiak má nažltlú farbu iba s jemným kalom, sladkou vôňou a sladkokyslou chuťou," ozrejmil s tým, že mierna zakalenosť je spôsobená kvasinkami. Ak je burčiak príliš tmavý, môže to znamenať, že nebol vyrobený z hrozna, ale napríklad z jabĺk. "Stať sa môže aj to, že sa hrozno zle spracovalo," doplnil RÚVZ. Správny burčiak by mal byť hustý a mať usadeninu na dne pohára. V prípade, že je riedky, môže byť riedený vodou.