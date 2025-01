V minulom roku na Ukrajine o život prišlo 150-tisíc ruských vojakov

20.1.2025 (SITA.sk) - Ruská armáda vlani vo vojne na Ukrajine stratil 434-tisíc vojakov. Z toho približne 150-tisíc zomrelo v bojoch. Ako referuje web Kyiv Independent, v rozhovore pre ukrajinský spravodajský kanál TSN to povedal hlavný veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Syrskyj.V novembri ruská armáda počas jediného dňa prišla o 2 030 vojakov. Išlo o najvyššie straty za jeden deň od začiatku invázie na Ukrajinu, ktorú Moskva odštartovala vo februári 2022.Podľa ukrajinského generálneho štábu Rusko od začiatku vojny do 19. januára tohto roka stratilo 818 740 vojakov. Ide o mŕtvych, zranených, nezvestných a zajatých. Pri súčasnom tempe ruských vojenských strát sa očakáva, že do šiestich mesiacov ich počet prekročí hranicu jedného milióna.