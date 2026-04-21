Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Amnesty International upozorňuje na naštrbenie systému ľudských práv na Slovensku
Uplynulý rok poznačilo naštrbenie systému ľudských práv a oslabenie prostredia, v ktorom sa práva a slobody môžu dôstojne uplatňovať. Upozornila na to ľudskoprávna organizácia
21.4.2026 (SITA.sk) - Uplynulý rok poznačilo naštrbenie systému ľudských práv a oslabenie prostredia, v ktorom sa práva a slobody môžu dôstojne uplatňovať. Upozornila na to ľudskoprávna organizácia Amnesty International vo svojej výročnej správe o stave ľudských práv.
Organizácia podotkla, že popri globálnom náraste autoritárskych praktík a útokov na medzinárodné právo sa aj na Slovensku diali legislatívne a politické kroky, ktoré zvyšovali tlak na občiansku spoločnosť či kritické hlasy. Podľa Amnesty došlo k oslabeniu menšín a podkopávaniu princípu rovnosti a nediskriminácie.
„Novela ústavy oslabila medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, upevnila diskrimináciu LGBTI+ osôb a obmedzila právo na vzdelanie a právo na súkromný a rodinný život. Na mimovládne organizácie boli uvalené nové zákonné požiadavky, ktoré koncom roka Ústavný súd SR zrušil. Rómske komunity naďalej čelili systémovej diskriminácii, najmä v oblasti vzdelávania a bývania. Zmeny v právnych predpisoch obmedzili prístup k sociálnym dávkam,“ vymenovala organizácia s tým, že vláda nezabezpečila ani transparentnosť vývozu zbraní do Izraela, pretrvávala závislosť od fosílnych palív a chýbal tiež zákon o zmene klímy.
Obzvlášť závažne obavy sú spojené s novelou Ústavy SR, ktorú prijali v septembri. Tá zaviedla neurčité pojmy ako „národná identita“ a explicitne zasiahla do práv konkrétnych skupín. Amnesty International pripomína, že zmeny spôsobili právnu neistotu, ktorá môže oslabiť postavenie práva EÚ a medzinárodného práva v právnom poriadku SR.
Súčasne sa v ústave zakotvili ustanovenia, ktoré podľa Amnesty obmedzujú práva LGBTI+ ľudí, žien a detí, ako napríklad uznanie len dvoch pohlaví, obmedzenie adopcií či zásahy do prístupu k vzdelávaniu. Európska komisia voči Slovensku v tejto súvislosti začala aj konanie pre porušenie práva EÚ. „Vláda musí bezodkladne zrušiť ustanovenia ústavnej novely, ktoré porušujú zásadu nadradenosti práva EÚ a ohrozujú ochranu ľudských práv,“ zdôraznila organizácia.
V parlamente bol prijatý aj nový zákon, ktorý upravuje činnosť mimovládok. Zákonom sa zaviedli nadmerné administratívne požiadavky a zvýšil sa štátny dohľad nad ich činnosťou. Ohrozilo sa tak právo na ich združovanie a súkromie. Tento zákon napadol aj ombudsman na Ústavnom súde SR, ktorý napokon celú novelu zrušil.
Terčom očierňovacej kampane boli podľa Amnesty práve tie mimovládky, ktoré sú kritické voči vláde. Organizácia však zdôraznila, že povinnosťou vlády je chrániť priestor pre občiansku spoločnosť a umožniť jej participáciu na verejnom živote.
Ďalším kameňom úrazu sú podľa Amnesty International sprísnené verejné zhromaždenia vrátane neprimeraných plošných zákazov, ako aj vyjadrenia predstaviteľov štátu voči protestujúcim. To všetko vytvorilo totiž prostredie, ktoré mohlo ľudí odradiť od uplatňovania svojich práv.
„Sloboda prejavu bola oslabená aj politickými zásahmi do médií a obmedzeným prístupom k informáciám. Slovensko sa prepadlo v rebríčku slobody médií na najhoršie umiestnenie za posledných 15 rokov,“ upozornila organizácia. Pripomenula prijatie novely Trestného zákona, ktorá kriminalizovala verejné „popieranie alebo spochybňovanie“ povojnového usporiadania spojeného s Benešovými dekrétmi, ktorá nebola v súlade s medzinárodným právom a normami chrániacimi slobodu prejavu.
Vláda tak podľa organizácie musí zabezpečiť nezávislé a transparentné riadenie verejnoprávnych médií v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenska a ochranu všetkých, ktorí sa podieľajú na verejnej diskusii, vrátane novinárov. Vláda tak podľa Amnesty musí bezodkladne novelizovať zákon o zhromažďovacom práve a zrušiť nové ustanovenie Trestného zákona týkajúce sa povojnového usporiadania.
Slovensko aj v uplynulom roku čelilo vážnym problémom s policajným násilím a beztrestnosťou. Výbor OSN upozornil na nízky počet vyšetrovaní a odsúdení v prípadoch mučenia a neprimeraného použitia sily, najmä voči rómskym komunitám. Slovensko podľa slov organizácie aj naďalej systematicky porušovalo právo rómskych detí na rovný prístup k vzdelávaniu bez segregácie.
Aj napriek tomu, že rezort školstva prijal nové dokumenty, metodiky a legislatívne zmeny, stále sa udržiavajú existujúce formy segregácie. Na Slovensku sa nezmenilo ani systematické porušovanie práva Rómov na primerané bývanie bez segregácie.
„Segregované rómske komunity a lokality, nevyhovujúce a zdravie a život ohrozujúce podmienky, reťazenie krátkodobých nájomných zmlúv a neprehľadná bytová politika samospráv prehlbovali nerovnosť a viedli k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Vláda neprijala žiadne účinné desegregačné a systémové opatrenia v oblasti bývania,“ skonštatovala organizácia vo svojej správe. Je tak podľa nej načase, aby vláda prijala systémové opatrenia na odstránenie segregácie vo vzdelávaní a bývaní a zabezpečila všetkým dôstojné životné podmienky.
Súčasťou oslabovania ľudských práv bolo v uplynulom roku aj prijatie ústavných zmien, ktoré uznávajú len dve pohlavia a umožňujú adopciu iba manželov - muža a ženy. Zákonom tak prakticky zakazujú adopciu LGBTI+ a nebinárnym osobám. V SR súčasne absentuje právne uznanie partnerských zväzkov a prístup k právnemu uznaniu rodovej identity je obmedzený.
Súčasný právny stav podľa ľudskoprávnej organizácie zasahuje do práva na súkromný a rodinný život. Organizácia ďalej kritizuje, že Slovensko v uplynulom roku stále nemalo ani rámcový zákon o zmene klímy, hoci príprava legislatívy prebiehala niekoľko rokov.
Vláda podľa Amnesty musí prijať ambiciózne opatrenia, ktoré budú chrániť aj budúce generácie, vrátane záväzného plánu na postupné vyradenie fosílnych palív, ukončenia dotácií na fosílne palivá a obnovenie legislatívneho procesu zákona o zmene klímy.
Amnesty súčasne SR vyčíta, že nezabezpečila transparentnosť a zodpovednosť vývozu výrobkov obranného priemyslu do Izraela. Organizácia upozornila, že ministerstvo hospodárstva neposkytlo žiadne informácie o udelených či čerpaných licenciách, ani vysvetlenie, prečo SR údaje o vývoze zbraní utajovala, aj keď iné európske krajiny ich zverejnili. Neskôr ministerstvo potvrdilo, že vývoz do Izraela utajovalo zo zahraničnopolitických a bezpečnostných dôvodov.
„Ministerstvo uviedlo, že či utajujeme nulu alebo nejaký nenulový počet, nie je možné povedať. Takýto postup bol v rozpore so záväzkami podľa Dohovoru o obchodovaní so zbraňami,“ doplnila organizácia s tým, že vláda musí bezodkladne zastaviť vývoz zbraní do Izraela a pozastaviť všetky platné licencie a zablokovať schvaľovanie nových. Dôvodom je podľa Amnesty zdokumentované riziko, že by zbrane mohli byť použité na páchanie genocídy a vojnových zločinov.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International upozorňuje na naštrbenie systému ľudských práv na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Organizácia podotkla, že popri globálnom náraste autoritárskych praktík a útokov na medzinárodné právo sa aj na Slovensku diali legislatívne a politické kroky, ktoré zvyšovali tlak na občiansku spoločnosť či kritické hlasy. Podľa Amnesty došlo k oslabeniu menšín a podkopávaniu princípu rovnosti a nediskriminácie.
Právna neistota
„Novela ústavy oslabila medzinárodné záväzky v oblasti ľudských práv, upevnila diskrimináciu LGBTI+ osôb a obmedzila právo na vzdelanie a právo na súkromný a rodinný život. Na mimovládne organizácie boli uvalené nové zákonné požiadavky, ktoré koncom roka Ústavný súd SR zrušil. Rómske komunity naďalej čelili systémovej diskriminácii, najmä v oblasti vzdelávania a bývania. Zmeny v právnych predpisoch obmedzili prístup k sociálnym dávkam,“ vymenovala organizácia s tým, že vláda nezabezpečila ani transparentnosť vývozu zbraní do Izraela, pretrvávala závislosť od fosílnych palív a chýbal tiež zákon o zmene klímy.
Obzvlášť závažne obavy sú spojené s novelou Ústavy SR, ktorú prijali v septembri. Tá zaviedla neurčité pojmy ako „národná identita“ a explicitne zasiahla do práv konkrétnych skupín. Amnesty International pripomína, že zmeny spôsobili právnu neistotu, ktorá môže oslabiť postavenie práva EÚ a medzinárodného práva v právnom poriadku SR.
Nadradenosť európskeho práva
Súčasne sa v ústave zakotvili ustanovenia, ktoré podľa Amnesty obmedzujú práva LGBTI+ ľudí, žien a detí, ako napríklad uznanie len dvoch pohlaví, obmedzenie adopcií či zásahy do prístupu k vzdelávaniu. Európska komisia voči Slovensku v tejto súvislosti začala aj konanie pre porušenie práva EÚ. „Vláda musí bezodkladne zrušiť ustanovenia ústavnej novely, ktoré porušujú zásadu nadradenosti práva EÚ a ohrozujú ochranu ľudských práv,“ zdôraznila organizácia.
V parlamente bol prijatý aj nový zákon, ktorý upravuje činnosť mimovládok. Zákonom sa zaviedli nadmerné administratívne požiadavky a zvýšil sa štátny dohľad nad ich činnosťou. Ohrozilo sa tak právo na ich združovanie a súkromie. Tento zákon napadol aj ombudsman na Ústavnom súde SR, ktorý napokon celú novelu zrušil.
Terčom očierňovacej kampane boli podľa Amnesty práve tie mimovládky, ktoré sú kritické voči vláde. Organizácia však zdôraznila, že povinnosťou vlády je chrániť priestor pre občiansku spoločnosť a umožniť jej participáciu na verejnom živote.
Sloboda prejavu bola oslabená
Ďalším kameňom úrazu sú podľa Amnesty International sprísnené verejné zhromaždenia vrátane neprimeraných plošných zákazov, ako aj vyjadrenia predstaviteľov štátu voči protestujúcim. To všetko vytvorilo totiž prostredie, ktoré mohlo ľudí odradiť od uplatňovania svojich práv.
„Sloboda prejavu bola oslabená aj politickými zásahmi do médií a obmedzeným prístupom k informáciám. Slovensko sa prepadlo v rebríčku slobody médií na najhoršie umiestnenie za posledných 15 rokov,“ upozornila organizácia. Pripomenula prijatie novely Trestného zákona, ktorá kriminalizovala verejné „popieranie alebo spochybňovanie“ povojnového usporiadania spojeného s Benešovými dekrétmi, ktorá nebola v súlade s medzinárodným právom a normami chrániacimi slobodu prejavu.
Vláda tak podľa organizácie musí zabezpečiť nezávislé a transparentné riadenie verejnoprávnych médií v súlade s medzinárodnými záväzkami Slovenska a ochranu všetkých, ktorí sa podieľajú na verejnej diskusii, vrátane novinárov. Vláda tak podľa Amnesty musí bezodkladne novelizovať zákon o zhromažďovacom práve a zrušiť nové ustanovenie Trestného zákona týkajúce sa povojnového usporiadania.
Segregácia rómskych komunít
Slovensko aj v uplynulom roku čelilo vážnym problémom s policajným násilím a beztrestnosťou. Výbor OSN upozornil na nízky počet vyšetrovaní a odsúdení v prípadoch mučenia a neprimeraného použitia sily, najmä voči rómskym komunitám. Slovensko podľa slov organizácie aj naďalej systematicky porušovalo právo rómskych detí na rovný prístup k vzdelávaniu bez segregácie.
Aj napriek tomu, že rezort školstva prijal nové dokumenty, metodiky a legislatívne zmeny, stále sa udržiavajú existujúce formy segregácie. Na Slovensku sa nezmenilo ani systematické porušovanie práva Rómov na primerané bývanie bez segregácie.
„Segregované rómske komunity a lokality, nevyhovujúce a zdravie a život ohrozujúce podmienky, reťazenie krátkodobých nájomných zmlúv a neprehľadná bytová politika samospráv prehlbovali nerovnosť a viedli k rozsiahlemu porušovaniu ľudských práv. Vláda neprijala žiadne účinné desegregačné a systémové opatrenia v oblasti bývania,“ skonštatovala organizácia vo svojej správe. Je tak podľa nej načase, aby vláda prijala systémové opatrenia na odstránenie segregácie vo vzdelávaní a bývaní a zabezpečila všetkým dôstojné životné podmienky.
Zásah do práva na súkromný a rodinný život
Súčasťou oslabovania ľudských práv bolo v uplynulom roku aj prijatie ústavných zmien, ktoré uznávajú len dve pohlavia a umožňujú adopciu iba manželov - muža a ženy. Zákonom tak prakticky zakazujú adopciu LGBTI+ a nebinárnym osobám. V SR súčasne absentuje právne uznanie partnerských zväzkov a prístup k právnemu uznaniu rodovej identity je obmedzený.
Súčasný právny stav podľa ľudskoprávnej organizácie zasahuje do práva na súkromný a rodinný život. Organizácia ďalej kritizuje, že Slovensko v uplynulom roku stále nemalo ani rámcový zákon o zmene klímy, hoci príprava legislatívy prebiehala niekoľko rokov.
Vláda podľa Amnesty musí prijať ambiciózne opatrenia, ktoré budú chrániť aj budúce generácie, vrátane záväzného plánu na postupné vyradenie fosílnych palív, ukončenia dotácií na fosílne palivá a obnovenie legislatívneho procesu zákona o zmene klímy.
Vývoz zbraní do Izraela
Amnesty súčasne SR vyčíta, že nezabezpečila transparentnosť a zodpovednosť vývozu výrobkov obranného priemyslu do Izraela. Organizácia upozornila, že ministerstvo hospodárstva neposkytlo žiadne informácie o udelených či čerpaných licenciách, ani vysvetlenie, prečo SR údaje o vývoze zbraní utajovala, aj keď iné európske krajiny ich zverejnili. Neskôr ministerstvo potvrdilo, že vývoz do Izraela utajovalo zo zahraničnopolitických a bezpečnostných dôvodov.
„Ministerstvo uviedlo, že či utajujeme nulu alebo nejaký nenulový počet, nie je možné povedať. Takýto postup bol v rozpore so záväzkami podľa Dohovoru o obchodovaní so zbraňami,“ doplnila organizácia s tým, že vláda musí bezodkladne zastaviť vývoz zbraní do Izraela a pozastaviť všetky platné licencie a zablokovať schvaľovanie nových. Dôvodom je podľa Amnesty zdokumentované riziko, že by zbrane mohli byť použité na páchanie genocídy a vojnových zločinov.
Zdroj: SITA.sk - Amnesty International upozorňuje na naštrbenie systému ľudských práv na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore
Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore
COOP Jednota Trnava otvorila v Trakoviciach nový supermarket
COOP Jednota Trnava otvorila v Trakoviciach nový supermarket