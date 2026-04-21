Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 21.4.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Ervín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. apríla 2026

Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore


Tagy: Dopravná polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Nové vozidlá

Dopravní policajti budú mať k dispozícii 46 nových vozidiel Škoda Octavia Combi a 23 vozidiel Škoda Superb Combi. Ako v tejto súvislosti informovalo ...



Zdieľať
6780e6de7ba03544281537 scaled 1 e1751963641829 676x529 21.4.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti budú mať k dispozícii 46 nových vozidiel Škoda Octavia Combi a 23 vozidiel Škoda Superb Combi. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, autá s pohonom 4x4 a so sedemstupňovou automatickou prevodovkou sú vybavené prednou aj zadnou kamerou a ďalšou špeciálnou výbavou, ktorá plne zodpovedá ich služobnému využitiu v rámci zabezpečovania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Vozidlá budú prerozdelené medzi okresné a krajské dopravné inšpektoráty.

Cena jedného vozidla


„Doprava je dnes intenzívnejšia, situácie na cestách sú náročnejšie a tlak na prácu dopravnej polície rastie. Policajti sú denne prví pri dopravných nehodách a zasahujú v náročných situáciách. Aj preto je našou úlohou zabezpečiť im modernú techniku, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Tá prispieva k rýchlejšej reakcii v teréne, účinnejšiemu dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a v konečnom dôsledku k vyššej bezpečnosti na cestách,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Dodávateľom vozidiel je spoločnosť Škoda Auto Slovensko, ktorej ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi pre políciu predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je podľa rezortu vnútra 34 620 eur s DPH.

Významná úspora


V prípade vozidla Škoda Superb Combi je obstarávacia cena 40 171 eur s DPH oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Podľa ministerstva to znamená významnú úsporu v tisícoch eur na jednom vozidle.

Od začiatku roka 2026 rezort vnútra postupne odovzdal Policajnému zboru a ďalším útvarom ministerstva do užívania celkovo 294 vozidiel. Celková investícia do automobilovej techniky predstavuje viac ako 9 miliónov eur.


Zdroj: SITA.sk - Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

