Utorok 21.4.2026
Meniny má Ervín
21. apríla 2026
Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore
Tagy: Dopravná polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Nové vozidlá
Dopravní policajti budú mať k dispozícii 46 nových vozidiel Škoda Octavia Combi a 23 vozidiel Škoda Superb Combi. Ako v tejto súvislosti informovalo ...
21.4.2026 (SITA.sk) - Dopravní policajti budú mať k dispozícii 46 nových vozidiel Škoda Octavia Combi a 23 vozidiel Škoda Superb Combi. Ako v tejto súvislosti informovalo Ministerstvo vnútra SR, autá s pohonom 4x4 a so sedemstupňovou automatickou prevodovkou sú vybavené prednou aj zadnou kamerou a ďalšou špeciálnou výbavou, ktorá plne zodpovedá ich služobnému využitiu v rámci zabezpečovania dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky. Vozidlá budú prerozdelené medzi okresné a krajské dopravné inšpektoráty.
„Doprava je dnes intenzívnejšia, situácie na cestách sú náročnejšie a tlak na prácu dopravnej polície rastie. Policajti sú denne prví pri dopravných nehodách a zasahujú v náročných situáciách. Aj preto je našou úlohou zabezpečiť im modernú techniku, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Tá prispieva k rýchlejšej reakcii v teréne, účinnejšiemu dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a v konečnom dôsledku k vyššej bezpečnosti na cestách,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Dodávateľom vozidiel je spoločnosť Škoda Auto Slovensko, ktorej ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi pre políciu predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je podľa rezortu vnútra 34 620 eur s DPH.
V prípade vozidla Škoda Superb Combi je obstarávacia cena 40 171 eur s DPH oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Podľa ministerstva to znamená významnú úsporu v tisícoch eur na jednom vozidle.
Od začiatku roka 2026 rezort vnútra postupne odovzdal Policajnému zboru a ďalším útvarom ministerstva do užívania celkovo 294 vozidiel. Celková investícia do automobilovej techniky predstavuje viac ako 9 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore © SITA Všetky práva vyhradené.
Cena jedného vozidla
„Doprava je dnes intenzívnejšia, situácie na cestách sú náročnejšie a tlak na prácu dopravnej polície rastie. Policajti sú denne prví pri dopravných nehodách a zasahujú v náročných situáciách. Aj preto je našou úlohou zabezpečiť im modernú techniku, na ktorú sa môžu spoľahnúť. Tá prispieva k rýchlejšej reakcii v teréne, účinnejšiemu dohľadu nad dodržiavaním pravidiel a v konečnom dôsledku k vyššej bezpečnosti na cestách,“ povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.
Dodávateľom vozidiel je spoločnosť Škoda Auto Slovensko, ktorej ponuka bola vyhodnotená ako najvýhodnejšia. Cena jedného vozidla Škoda Octavia Combi pre políciu predstavuje 29 786 eur s DPH, pričom aktuálna cenníková cena je podľa rezortu vnútra 34 620 eur s DPH.
Významná úspora
V prípade vozidla Škoda Superb Combi je obstarávacia cena 40 171 eur s DPH oproti cenníkovej cene 47 510 eur s DPH. Podľa ministerstva to znamená významnú úsporu v tisícoch eur na jednom vozidle.
Od začiatku roka 2026 rezort vnútra postupne odovzdal Policajnému zboru a ďalším útvarom ministerstva do užívania celkovo 294 vozidiel. Celková investícia do automobilovej techniky predstavuje viac ako 9 miliónov eur.
Zdroj: SITA.sk - Dopravní policajti majú k dispozícii nové autá za takmer 30-tisíc eur, rezort Šutaja Eštoka hovorí o výraznej úspore © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Dopravná polícia Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister vnútra SR Nové vozidlá
