|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 23.4.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Vojtech
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
23. apríla 2026
Hlas-SD v prieskume výraznejšie poklesol, predbehlo ho trio opozičných subjektov
Smer a Hlas by nedokázali získať parlamentnú väčšinu ani s pomocou Republiky. Parlamentné voľby by na začiatku druhej polovice apríla vyhralo
Zdieľať
Parlamentné voľby by na začiatku druhej polovice apríla vyhralo Progresívne Slovensko (PS), v medzimesačnom porovnaní si ale mierne pohoršilo. Získalo by 19,2 percenta voličských hlasov, kým v marci malo 20,6 percenta. Ukazuje to prieskum agentúry Ipsos pre Denník N. Dáta boli zbierané online v dňoch 17. až 22. apríla na reprezentatívnej vzorke 1 046 respondentov. Deklarovaná volebná účasť bola 63 percent.
Na druhom mieste skončila strana Smer-SD so ziskom 17,4 percenta hlasov. Aj v súčasnosti najsilnejšia koaličná strana si medzimesačne pohoršila, v marci by ju totiž volilo 20 percent opýtaných. "PS a Smer sa však stále nachádzajú v rozmedzí štatistickej odchýlky, víťazom volieb by teda mohol byť ktorýkoľvek z týchto subjektov,” uvádza agentúra Ipsos.
Hlas výraznejšie poklesol
Tretia priečka patrí hnutiu Republika, ktoré je v súčasnosti mimo parlamentu. V apríli 2026 by ho volilo 11,1 percenta opýtaných. Za Republikou skončilo Hnutie Slovensko so ziskom 9,4 percenta hlasov. Matovičovci si v porovnaní s marcovými výsledkami výraznejšie polepšili, a to o 1,5 percentuálneho bodu, keďže v predošlom mesiaci by ich volilo 7,9 percenta respondentov.
Do parlamentu by sa dostali ešte ďalšie štyri subjekty, a to strana Sloboda a Solidarita (SaS) s 8,3 percenta hlasov respondentov, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) so ziskom 7,1 percenta, koaličný Hlas-SD by volilo 6,8 percenta opýtaných, a tiež mimoparlamentní Demokrati so ziskom 6 percent hlasov.
"Hnutie Slovensko, SaS, aj KDH zaznamenali nárasty, ktoré nemusia byť štatisticky významné, avšak všetkým uvedeným subjektom to pomohlo dostať sa pred Hlas,” uvádza prieskumná agentúra, poukazujúc, že Hlas výraznejšie poklesol. V marci mal podporu 8,2 percenta voličov. Výsledky Demokratov sú v medzimesačnom porovnaní stabilné.
Pred bránami parlamentu by ostali Maďarská Aliancia so štyrmi percentami, Slovenská národná strana, ktorú by volilo 3,2 percenta opýtaných, a tiež hnutie Sme rodina so ziskom 2,8 percenta. Viac ako jedno percento hlasov by ešte získal subjekt Právo na pravdu (1,4 percenta) aj strana Za ľudí (1,3 percenta).
Rozdelenie mandátov
Po prepočítaní hlasov na mandáty by PS získalo 34 kresiel v parlamente. Smer-SD by ich mal 31 a hnutie Republika 20. Hnutie Slovensko by získalo 16 mandátov a SaS by mala 15 poslancov. KDH a Hlas - SD by obsadili zhodne po 12 kresiel. Demokratom by pripadlo 10 mandátov.
Smer a Hlas by nedokázali získať parlamentnú väčšinu (viac ako 75 poslancov) ani s pomocou Republiky, spoločne by mali 63 mandátov. Súčasné opozičné subjekty, parlamentné i mimoparlamentné, by mali spoločne 87 mandátov, a teda by mali väčšinu v parlamente. Potrebovali by ale aj Matovičovo Hnutie Slovensko, bez neho by totiž mali len 71 kresiel v parlamente.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Chyby zariadenia kúpeľne, ktoré potichu ničia vašu práčku
Chyby zariadenia kúpeľne, ktoré potichu ničia vašu práčku
<< predchádzajúci článok
Andrassy predstavil novú víziu, Najvyšší kontrolný úrad chce byť lídrom v dátach aj umelej inteligencii
Andrassy predstavil novú víziu, Najvyšší kontrolný úrad chce byť lídrom v dátach aj umelej inteligencii