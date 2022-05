Ukrajinská armáda: Ruské jednotky sa stiahli z Charkova

Ruské jednotky sa po niekoľkých týždňoch intenzívneho bombardovania stiahli z druhého najväčšieho ukrajinského mesta Charkov , oznámila v sobotu ukrajinská armáda. TASR správu prevzala z agentúry AP a televízie BBC.





Generálny štáb ukrajinských ozbrojených síl spresnil, že ruské jednotky sa sťahujú z Charkova a zameriavajú sa na ochranu zásobovacích trás. Okrem toho podnikajú granátové a delostrelecké útoky i nálety na Doneckú oblasť s cieľom "vyčerpať ukrajinské sily a zničiť obranné línie".Ukrajinský minister obrany Oleksij Reznikov na margo tohto vývoja uviedol, že Ukrajina "vstupuje do novej - dlhodobej - fázy vojny".O vytlačení ruských jednotiek z Charkova informovali aj západní predstavitelia. "Ukrajinci pokračujú v protiútokoch, najmä v okolí Chersonu a Charkova. Očakávame, že sa to zmení na dlhú opotrebovaciu bitku," cituje agentúra AP nemenovaný západný zdroj.Starosta Charkova Ihor Terechov pre BBC potvrdil, že ruskí vojaci sa z územia mesta stiahli smerom k ruským hraniciam. Spresnil, že ruským jednotkám sa podarilo vstúpiť do malej časti kľúčového mesta len raz, no dlho tam nezostali."Teraz je v Charkove pokoj a ľudia sa do mesta postupne vracajú. Všetkým občanom zabezpečujeme dodávky vody, plynu a elektriny. Veľa obytných budov je žiaľ zničených alebo poškodených. V budúcnosti tak budeme musieť urobiť veľkú obnovu," uviedol Terechov.